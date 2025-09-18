Dagens CrypTalk livepris er 0.042 USD. Spor prisoppdateringer for TALK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TALK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CrypTalk livepris er 0.042 USD. Spor prisoppdateringer for TALK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TALK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CrypTalk Pris(TALK)

$0.042
$0.042
-34.37%1D
CrypTalk (TALK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:46:32 (UTC+8)

CrypTalk (TALK) Prisinformasjon (USD)

$ 0.042
$ 0.042
$ 0.0658
$ 0.0658
$ 0.042
$ 0.042

$ 0.0658
$ 0.0658

$ 1.8604759864836986
$ 1.8604759864836986

$ 0.005976865704989182
$ 0.005976865704989182

0.00%

-34.37%

+1.20%

+1.20%

CrypTalk (TALK) sanntidsprisen er $ 0.042. I løpet av de siste 24 timene har TALK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.042 og et toppnivå på $ 0.0658, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TALK er $ 1.8604759864836986, mens den rekordlave prisen er $ 0.005976865704989182.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TALK endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -34.37% over 24 timer og +1.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CrypTalk (TALK) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00

$ 594.47
$ 594.47

$ 420.00K
$ 420.00K

0.00
0.00

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

0.00%

Nåværende markedsverdi på CrypTalk er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 594.47. Den sirkulerende forsyningen på TALK er 0.00, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 420.00K.

CrypTalk (TALK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CrypTalk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ -0.021995-34.37%
30 dager$ -0.0535-56.03%
60 dager$ -0.0326-43.70%
90 dager$ -0.1941-82.22%
CrypTalk Prisendring i dag

I dag registrerte TALK en endring på $ -0.021995 (-34.37%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CrypTalk 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0535 (-56.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CrypTalk 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TALK en endring på $ -0.0326 (-43.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CrypTalk 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.1941-82.22% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CrypTalk (TALK)?

Sjekk ut CrypTalk Prishistorikk-siden nå.

Hva er CrypTalk (TALK)

Cryptalk redefines digital privacy, offering secure messaging, decentralized transactions, escrow, and military-grade encryption. Partners will ensure trustless security, empowering users to control their data free from centralized oversight.

CrypTalk er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CrypTalk investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

- Sjekk TALK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CrypTalk på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CrypTalk kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CrypTalk Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CrypTalk (TALK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CrypTalk (TALK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CrypTalk.

Sjekk CrypTalkprisprognosen nå!

CrypTalk (TALK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CrypTalk (TALK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TALK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CrypTalk (TALK)

Leter du etter hvordan du kjøperCrypTalk? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CrypTalk på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TALK til lokale valutaer

1 CrypTalk(TALK) til VND
1,105.23
1 CrypTalk(TALK) til AUD
A$0.06342
1 CrypTalk(TALK) til GBP
0.03108
1 CrypTalk(TALK) til EUR
0.0357
1 CrypTalk(TALK) til USD
$0.042
1 CrypTalk(TALK) til MYR
RM0.1764
1 CrypTalk(TALK) til TRY
1.73796
1 CrypTalk(TALK) til JPY
¥6.174
1 CrypTalk(TALK) til ARS
ARS$61.94664
1 CrypTalk(TALK) til RUB
3.50658
1 CrypTalk(TALK) til INR
3.69978
1 CrypTalk(TALK) til IDR
Rp699.99972
1 CrypTalk(TALK) til KRW
58.7412
1 CrypTalk(TALK) til PHP
2.39316
1 CrypTalk(TALK) til EGP
￡E.2.02272
1 CrypTalk(TALK) til BRL
R$0.22344
1 CrypTalk(TALK) til CAD
C$0.05754
1 CrypTalk(TALK) til BDT
5.11308
1 CrypTalk(TALK) til NGN
62.77992
1 CrypTalk(TALK) til COP
$164.0625
1 CrypTalk(TALK) til ZAR
R.0.72828
1 CrypTalk(TALK) til UAH
1.73544
1 CrypTalk(TALK) til TZS
T.Sh.103.96008
1 CrypTalk(TALK) til VES
Bs6.846
1 CrypTalk(TALK) til CLP
$40.11
1 CrypTalk(TALK) til PKR
Rs11.92128
1 CrypTalk(TALK) til KZT
22.73922
1 CrypTalk(TALK) til THB
฿1.33728
1 CrypTalk(TALK) til TWD
NT$1.26924
1 CrypTalk(TALK) til AED
د.إ0.15414
1 CrypTalk(TALK) til CHF
Fr0.03318
1 CrypTalk(TALK) til HKD
HK$0.32634
1 CrypTalk(TALK) til AMD
֏16.0734
1 CrypTalk(TALK) til MAD
.د.م0.37884
1 CrypTalk(TALK) til MXN
$0.77322
1 CrypTalk(TALK) til SAR
ريال0.1575
1 CrypTalk(TALK) til ETB
Br6.02994
1 CrypTalk(TALK) til KES
KSh5.42556
1 CrypTalk(TALK) til JOD
د.أ0.029778
1 CrypTalk(TALK) til PLN
0.15204
1 CrypTalk(TALK) til RON
лв0.18144
1 CrypTalk(TALK) til SEK
kr0.39522
1 CrypTalk(TALK) til BGN
лв0.06972
1 CrypTalk(TALK) til HUF
Ft13.95786
1 CrypTalk(TALK) til CZK
0.86856
1 CrypTalk(TALK) til KWD
د.ك0.01281
1 CrypTalk(TALK) til ILS
0.13986
1 CrypTalk(TALK) til BOB
Bs0.29022
1 CrypTalk(TALK) til AZN
0.0714
1 CrypTalk(TALK) til TJS
SM0.39312
1 CrypTalk(TALK) til GEL
0.1134
1 CrypTalk(TALK) til AOA
Kz38.28594
1 CrypTalk(TALK) til BHD
.د.ب0.015834
1 CrypTalk(TALK) til BMD
$0.042
1 CrypTalk(TALK) til DKK
kr0.2667
1 CrypTalk(TALK) til HNL
L1.10082
1 CrypTalk(TALK) til MUR
1.90428
1 CrypTalk(TALK) til NAD
$0.7287
1 CrypTalk(TALK) til NOK
kr0.41748
1 CrypTalk(TALK) til NZD
$0.0714
1 CrypTalk(TALK) til PAB
B/.0.042
1 CrypTalk(TALK) til PGK
K0.17556
1 CrypTalk(TALK) til QAR
ر.ق0.15246
1 CrypTalk(TALK) til RSD
дин.4.18992
1 CrypTalk(TALK) til UZS
soʻm518.51814
1 CrypTalk(TALK) til ALL
L3.46332
1 CrypTalk(TALK) til ANG
ƒ0.07518
1 CrypTalk(TALK) til AWG
ƒ0.0756
1 CrypTalk(TALK) til BBD
$0.084
1 CrypTalk(TALK) til BAM
KM0.06972
1 CrypTalk(TALK) til BIF
Fr125.37
1 CrypTalk(TALK) til BND
$0.05376
1 CrypTalk(TALK) til BSD
$0.042
1 CrypTalk(TALK) til JMD
$6.73722
1 CrypTalk(TALK) til KHR
168.67452
1 CrypTalk(TALK) til KMF
Fr17.556
1 CrypTalk(TALK) til LAK
913.04346
1 CrypTalk(TALK) til LKR
Rs12.70416
1 CrypTalk(TALK) til MDL
L0.693
1 CrypTalk(TALK) til MGA
Ar185.84034
1 CrypTalk(TALK) til MOP
P0.33642
1 CrypTalk(TALK) til MVR
0.6426
1 CrypTalk(TALK) til MWK
MK72.91662
1 CrypTalk(TALK) til MZN
MT2.6838
1 CrypTalk(TALK) til NPR
Rs5.91864
1 CrypTalk(TALK) til PYG
299.964
1 CrypTalk(TALK) til RWF
Fr60.858
1 CrypTalk(TALK) til SBD
$0.3444
1 CrypTalk(TALK) til SCR
0.60186
1 CrypTalk(TALK) til SRD
$1.59978
1 CrypTalk(TALK) til SVC
$0.3675
1 CrypTalk(TALK) til SZL
L0.7287
1 CrypTalk(TALK) til TMT
m0.147
1 CrypTalk(TALK) til TND
د.ت0.12222
1 CrypTalk(TALK) til TTD
$0.28434
1 CrypTalk(TALK) til UGX
Sh147.336
1 CrypTalk(TALK) til XAF
Fr23.436
1 CrypTalk(TALK) til XCD
$0.1134
1 CrypTalk(TALK) til XOF
Fr23.436
1 CrypTalk(TALK) til XPF
Fr4.242
1 CrypTalk(TALK) til BWP
P0.55944
1 CrypTalk(TALK) til BZD
$0.08442
1 CrypTalk(TALK) til CVE
$3.93876
1 CrypTalk(TALK) til DJF
Fr7.434
1 CrypTalk(TALK) til DOP
$2.60484
1 CrypTalk(TALK) til DZD
د.ج5.44152
1 CrypTalk(TALK) til FJD
$0.0945
1 CrypTalk(TALK) til GNF
Fr365.19
1 CrypTalk(TALK) til GTQ
Q0.32172
1 CrypTalk(TALK) til GYD
$8.79018
1 CrypTalk(TALK) til ISK
kr5.082

For en mer dyptgående forståelse av CrypTalk, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell CrypTalk nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om CrypTalk

Hvor mye er CrypTalk (TALK) verdt i dag?
Live TALK prisen i USD er 0.042 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TALK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TALK til USD er $ 0.042. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CrypTalk?
Markedsverdien for TALK er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TALK?
Den sirkulerende forsyningen av TALK er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTALK ?
TALK oppnådde en ATH-pris på 1.8604759864836986 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TALK?
TALK så en ATL-pris på 0.005976865704989182 USD.
Hva er handelsvolumet til TALK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TALK er $ 594.47 USD.
Vil TALK gå høyere i år?
TALK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TALK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:46:32 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

