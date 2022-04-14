Taiko (TAIKO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Taiko (TAIKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Taiko (TAIKO) Informasjon Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API. Offisiell nettside: https://taiko.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.taiko.xyz/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x10dea67478c5f8c5e2d90e5e9b26dbe60c54d800 Kjøp TAIKO nå!

Taiko (TAIKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Taiko (TAIKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.24M $ 73.24M $ 73.24M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 183.75M $ 183.75M $ 183.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 398.60M $ 398.60M $ 398.60M All-time high: $ 4 $ 4 $ 4 All-Time Low: $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 Nåværende pris: $ 0.3986 $ 0.3986 $ 0.3986 Lær mer om Taiko (TAIKO) pris

Taiko (TAIKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Taiko (TAIKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAIKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAIKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAIKOs tokenomics, kan du utforske TAIKO tokenets livepris!

Taiko (TAIKO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TAIKO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TAIKO nå!

TAIKO prisforutsigelse Vil du vite hvor TAIKO kan være på vei? Vår TAIKO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TAIKO tokenets prisforutsigelse nå!

