Synternet (SYNT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Synternet (SYNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Synternet (SYNT) Informasjon Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain. Offisiell nettside: https://www.synternet.com/ Teknisk dokument: https://docs.synternet.com/docs Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31 Kjøp SYNT nå!

Synternet (SYNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Synternet (SYNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.25M $ 6.25M $ 6.25M Total forsyning: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Sirkulerende forsyning: $ 655.42M $ 655.42M $ 655.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.83M $ 23.83M $ 23.83M All-time high: $ 0.11456 $ 0.11456 $ 0.11456 All-Time Low: $ 0.009238729911768159 $ 0.009238729911768159 $ 0.009238729911768159 Nåværende pris: $ 0.00953 $ 0.00953 $ 0.00953 Lær mer om Synternet (SYNT) pris

Synternet (SYNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Synternet (SYNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SYNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SYNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SYNTs tokenomics, kan du utforske SYNT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SYNT Interessert i å legge til Synternet (SYNT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SYNT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SYNT på MEXC nå!

Synternet (SYNT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SYNT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SYNT nå!

SYNT prisforutsigelse Vil du vite hvor SYNT kan være på vei? Vår SYNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SYNT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!