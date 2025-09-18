Hva er Synternet (SYNT)

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Synternet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Synternet (SYNT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Synternet (SYNT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Synternet.

Sjekk Synternetprisprognosen nå!

Synternet (SYNT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Synternet (SYNT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SYNT tokenets omfattende tokenomics nå!

Synternet Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Synternet, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Synternet Hvor mye er Synternet (SYNT) verdt i dag? Live SYNT prisen i USD er 0.0114 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SYNT-til-USD-pris? $ 0.0114 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SYNT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Synternet? Markedsverdien for SYNT er $ 7.47M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SYNT? Den sirkulerende forsyningen av SYNT er 655.42M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSYNT ? SYNT oppnådde en ATH-pris på 0.10174815259842351 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SYNT? SYNT så en ATL-pris på 0.009238729911768159 USD . Hva er handelsvolumet til SYNT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SYNT er $ 90.78K USD . Vil SYNT gå høyere i år? SYNT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SYNT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Synternet (SYNT) Viktige bransjeoppdateringer

