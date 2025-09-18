Hva er Swan Chain (SWAN)

SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.

Swan Chain (SWAN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Swan Chain (SWAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWAN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Swan Chain (SWAN)

Leter du etter hvordan du kjøperSwan Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Swan Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Swan Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Swan Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Swan Chain Hvor mye er Swan Chain (SWAN) verdt i dag? Live SWAN prisen i USD er 0.003626 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SWAN-til-USD-pris? $ 0.003626 . Hva er markedsverdien for Swan Chain? Markedsverdien for SWAN er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SWAN? Den sirkulerende forsyningen av SWAN er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWAN ? SWAN oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SWAN? SWAN så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til SWAN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWAN er $ 53.87K USD .

