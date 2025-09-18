Dagens Swan Chain livepris er 0.003626 USD. Spor prisoppdateringer for SWAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Swan Chain livepris er 0.003626 USD. Spor prisoppdateringer for SWAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SWAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Swan Chain Pris(SWAN)

$0.003626
$0.003626$0.003626
-0.49%1D
Swan Chain (SWAN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:41:37 (UTC+8)

Swan Chain (SWAN) Prisinformasjon (USD)

$ 0.003591
$ 0.003591$ 0.003591
$ 0.003669
$ 0.003669$ 0.003669
$ 0.003591
$ 0.003591$ 0.003591

$ 0.003669
$ 0.003669$ 0.003669

--
----

--
----

-0.09%

-0.49%

-21.26%

-21.26%

Swan Chain (SWAN) sanntidsprisen er $ 0.003626. I løpet av de siste 24 timene har SWAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003591 og et toppnivå på $ 0.003669, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWAN endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.49% over 24 timer og -21.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Swan Chain (SWAN) Markedsinformasjon

--
----

$ 53.87K
$ 53.87K$ 53.87K

$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SWAN

Nåværende markedsverdi på Swan Chain er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.87K. Den sirkulerende forsyningen på SWAN er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.63M.

Swan Chain (SWAN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Swan Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00001785-0.49%
30 dager$ -0.000915-20.15%
60 dager$ -0.002723-42.89%
90 dager$ -0.000875-19.45%
Swan Chain Prisendring i dag

I dag registrerte SWAN en endring på $ -0.00001785 (-0.49%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Swan Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000915 (-20.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Swan Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SWAN en endring på $ -0.002723 (-42.89%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Swan Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000875-19.45% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Swan Chain (SWAN)?

Sjekk ut Swan Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Swan Chain (SWAN)

SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.

Swan Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

Swan Chain (SWAN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Swan Chain (SWAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SWAN tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Swan Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Swan Chain nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Swan Chain

Hvor mye er Swan Chain (SWAN) verdt i dag?
Live SWAN prisen i USD er 0.003626 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SWAN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SWAN til USD er $ 0.003626. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Swan Chain?
Markedsverdien for SWAN er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SWAN?
Den sirkulerende forsyningen av SWAN er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSWAN ?
SWAN oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SWAN?
SWAN så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til SWAN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SWAN er $ 53.87K USD.
Vil SWAN gå høyere i år?
SWAN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SWAN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:41:37 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

