Shadow Node (SVPN) Informasjon Shadow Node redefines online privacy through a decentralized VPN for secure, private, and unrestricted internet access. Offisiell nettside: https://shadownode.org/ Teknisk dokument: https://shadownode.gitbook.io/shadow-node-white-paper Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc668695dcbcf682de106da94bde65c9bc79362d3 Kjøp SVPN nå!

Shadow Node (SVPN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shadow Node (SVPN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 655.00K $ 655.00K $ 655.00K All-time high: $ 0.036 $ 0.036 $ 0.036 All-Time Low: $ 0.000440687454630798 $ 0.000440687454630798 $ 0.000440687454630798 Nåværende pris: $ 0.000655 $ 0.000655 $ 0.000655 Lær mer om Shadow Node (SVPN) pris

Shadow Node (SVPN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shadow Node (SVPN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SVPN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SVPN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SVPNs tokenomics, kan du utforske SVPN tokenets livepris!

