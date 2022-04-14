SolanaVM (SVM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SolanaVM (SVM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SolanaVM (SVM) Informasjon Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration. Offisiell nettside: https://solanavm.xyz/ Teknisk dokument: https://solanavm.notion.site/Quick-Start-17722161fbf643dfb5721be9b152605e Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x4f6a2f6f066e51e248628190e6b77882bbc9862d Kjøp SVM nå!

SolanaVM (SVM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SolanaVM (SVM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.40M $ 7.40M $ 7.40M All-time high: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.000925 $ 0.000925 $ 0.000925 Lær mer om SolanaVM (SVM) pris

SolanaVM (SVM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SolanaVM (SVM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SVM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SVM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SVMs tokenomics, kan du utforske SVM tokenets livepris!

