SUSHI (SUSHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SUSHI (SUSHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

SUSHI (SUSHI) Informasjon SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee. Offisiell nettside: https://sushi.com/ Teknisk dokument: https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 Kjøp SUSHI nå!

SUSHI (SUSHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SUSHI (SUSHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 214.85M $ 214.85M $ 214.85M Total forsyning: $ 286.13M $ 286.13M $ 286.13M Sirkulerende forsyning: $ 285.40M $ 285.40M $ 285.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 215.40M $ 215.40M $ 215.40M All-time high: $ 23.409 $ 23.409 $ 23.409 All-Time Low: $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 Nåværende pris: $ 0.7528 $ 0.7528 $ 0.7528 Lær mer om SUSHI (SUSHI) pris

SUSHI (SUSHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SUSHI (SUSHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUSHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUSHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUSHIs tokenomics, kan du utforske SUSHI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SUSHI Interessert i å legge til SUSHI (SUSHI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SUSHI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SUSHI på MEXC nå!

SUSHI (SUSHI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SUSHI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SUSHI nå!

SUSHI prisforutsigelse Vil du vite hvor SUSHI kan være på vei? Vår SUSHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUSHI tokenets prisforutsigelse nå!

