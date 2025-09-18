Dagens SUSHI livepris er 0.7746 USD. Spor prisoppdateringer for SUSHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUSHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SUSHI livepris er 0.7746 USD. Spor prisoppdateringer for SUSHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUSHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SUSHI Pris(SUSHI)

$0.7747
-4.60%1D
SUSHI (SUSHI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:41:30 (UTC+8)

SUSHI (SUSHI) Prisinformasjon (USD)

$ 0.7686
24 timer lav
24 timer høy

-0.86%

-4.60%

-5.43%

-5.43%

SUSHI (SUSHI) sanntidsprisen er $ 0.7746. I løpet av de siste 24 timene har SUSHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.7686 og et toppnivå på $ 0.8302, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUSHI er $ 23.38225619, mens den rekordlave prisen er $ 0.45326569085810975.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUSHI endret seg med -0.86% i løpet av den siste timen, -4.60% over 24 timer og -5.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SUSHI (SUSHI) Markedsinformasjon

No.226

$ 221.07M
ETH

Nåværende markedsverdi på SUSHI er $ 221.07M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.11M. Den sirkulerende forsyningen på SUSHI er 285.40M, med en total tilgang på 286131304.8739228. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 221.64M.

SUSHI (SUSHI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SUSHI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.037355-4.60%
30 dager$ +0.0015+0.19%
60 dager$ -0.2933-27.47%
90 dager$ +0.1881+32.07%
SUSHI Prisendring i dag

I dag registrerte SUSHI en endring på $ -0.037355 (-4.60%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SUSHI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0015 (+0.19%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SUSHI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SUSHI en endring på $ -0.2933 (-27.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SUSHI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1881+32.07% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SUSHI (SUSHI)?

Sjekk ut SUSHI Prishistorikk-siden nå.

Hva er SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SUSHI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SUSHI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SUSHI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SUSHI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SUSHI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SUSHI (SUSHI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SUSHI (SUSHI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SUSHI.

Sjekk SUSHIprisprognosen nå!

SUSHI (SUSHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SUSHI (SUSHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUSHI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SUSHI (SUSHI)

Leter du etter hvordan du kjøperSUSHI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SUSHI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SUSHI til lokale valutaer

SUSHI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SUSHI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SUSHI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SUSHI

Hvor mye er SUSHI (SUSHI) verdt i dag?
Live SUSHI prisen i USD er 0.7746 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUSHI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUSHI til USD er $ 0.7746. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SUSHI?
Markedsverdien for SUSHI er $ 221.07M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUSHI?
Den sirkulerende forsyningen av SUSHI er 285.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUSHI ?
SUSHI oppnådde en ATH-pris på 23.38225619 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUSHI?
SUSHI så en ATL-pris på 0.45326569085810975 USD.
Hva er handelsvolumet til SUSHI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUSHI er $ 1.11M USD.
Vil SUSHI gå høyere i år?
SUSHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUSHI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:41:30 (UTC+8)

SUSHI (SUSHI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

