Superseed (SUPR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Superseed (SUPR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Superseed (SUPR) Informasjon Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans. Offisiell nettside: https://www.superseed.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.superseed.xyz/ Blokkutforsker: https://explorer.superseed.xyz/token/0x6EA1fFcbD7F5D210dB07D9E773862B0512fA219B Kjøp SUPR nå!

Superseed (SUPR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Superseed (SUPR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M All-time high: $ 0.003028 $ 0.003028 $ 0.003028 All-Time Low: $ 0.00202272472240076 $ 0.00202272472240076 $ 0.00202272472240076 Nåværende pris: $ 0.002094 $ 0.002094 $ 0.002094 Lær mer om Superseed (SUPR) pris

Superseed (SUPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Superseed (SUPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUPR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUPRs tokenomics, kan du utforske SUPR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SUPR Interessert i å legge til Superseed (SUPR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SUPR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SUPR på MEXC nå!

Superseed (SUPR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SUPR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SUPR nå!

SUPR prisforutsigelse Vil du vite hvor SUPR kan være på vei? Vår SUPR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUPR tokenets prisforutsigelse nå!

