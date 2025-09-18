Dagens Superseed livepris er 0.002131 USD. Spor prisoppdateringer for SUPR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUPR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Superseed livepris er 0.002131 USD. Spor prisoppdateringer for SUPR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUPR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Superseed Logo

Superseed Pris(SUPR)

1 SUPR til USD livepris:

$0.002131
$0.002131$0.002131
+0.04%1D
USD
Superseed (SUPR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:58:20 (UTC+8)

Superseed (SUPR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002126
$ 0.002126$ 0.002126
24 timer lav
$ 0.002199
$ 0.002199$ 0.002199
24 timer høy

$ 0.002126
$ 0.002126$ 0.002126

$ 0.002199
$ 0.002199$ 0.002199

$ 0.003601915177822995
$ 0.003601915177822995$ 0.003601915177822995

$ 0.002055470113558929
$ 0.002055470113558929$ 0.002055470113558929

-0.05%

+0.04%

-4.06%

-4.06%

Superseed (SUPR) sanntidsprisen er $ 0.002131. I løpet av de siste 24 timene har SUPR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002126 og et toppnivå på $ 0.002199, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUPR er $ 0.003601915177822995, mens den rekordlave prisen er $ 0.002055470113558929.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUPR endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og -4.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Superseed (SUPR) Markedsinformasjon

No.9023

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 88.42K
$ 88.42K$ 88.42K

$ 21.31M
$ 21.31M$ 21.31M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SUPERSEED

Nåværende markedsverdi på Superseed er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 88.42K. Den sirkulerende forsyningen på SUPR er 0.00, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.31M.

Superseed (SUPR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Superseed for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000085+0.04%
30 dager$ -0.000089-4.01%
60 dager$ -0.00026-10.88%
90 dager$ -0.000028-1.30%
Superseed Prisendring i dag

I dag registrerte SUPR en endring på $ +0.00000085 (+0.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Superseed 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000089 (-4.01%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Superseed 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SUPR en endring på $ -0.00026 (-10.88%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Superseed 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000028-1.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Superseed (SUPR)?

Sjekk ut Superseed Prishistorikk-siden nå.

Hva er Superseed (SUPR)

Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans.

Superseed er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Superseed investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SUPR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Superseed på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Superseed kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Superseed Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Superseed (SUPR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Superseed (SUPR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Superseed.

Sjekk Superseedprisprognosen nå!

Superseed (SUPR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Superseed (SUPR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUPR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Superseed (SUPR)

Leter du etter hvordan du kjøperSuperseed? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Superseed på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SUPR til lokale valutaer

1 Superseed(SUPR) til VND
56.077265
1 Superseed(SUPR) til AUD
A$0.00321781
1 Superseed(SUPR) til GBP
0.00157694
1 Superseed(SUPR) til EUR
0.00181135
1 Superseed(SUPR) til USD
$0.002131
1 Superseed(SUPR) til MYR
RM0.0089502
1 Superseed(SUPR) til TRY
0.08815947
1 Superseed(SUPR) til JPY
¥0.313257
1 Superseed(SUPR) til ARS
ARS$3.14305452
1 Superseed(SUPR) til RUB
0.1779385
1 Superseed(SUPR) til INR
0.18771979
1 Superseed(SUPR) til IDR
Rp35.51665246
1 Superseed(SUPR) til KRW
2.97623984
1 Superseed(SUPR) til PHP
0.12163748
1 Superseed(SUPR) til EGP
￡E.0.10260765
1 Superseed(SUPR) til BRL
R$0.01133692
1 Superseed(SUPR) til CAD
C$0.00291947
1 Superseed(SUPR) til BDT
0.25942794
1 Superseed(SUPR) til NGN
3.18533356
1 Superseed(SUPR) til COP
$8.32421875
1 Superseed(SUPR) til ZAR
R.0.03697285
1 Superseed(SUPR) til UAH
0.08805292
1 Superseed(SUPR) til TZS
T.Sh.5.27473644
1 Superseed(SUPR) til VES
Bs0.347353
1 Superseed(SUPR) til CLP
$2.035105
1 Superseed(SUPR) til PKR
Rs0.60486304
1 Superseed(SUPR) til KZT
1.15374471
1 Superseed(SUPR) til THB
฿0.06785104
1 Superseed(SUPR) til TWD
NT$0.06442013
1 Superseed(SUPR) til AED
د.إ0.00782077
1 Superseed(SUPR) til CHF
Fr0.00168349
1 Superseed(SUPR) til HKD
HK$0.01655787
1 Superseed(SUPR) til AMD
֏0.8155337
1 Superseed(SUPR) til MAD
.د.م0.01922162
1 Superseed(SUPR) til MXN
$0.03923171
1 Superseed(SUPR) til SAR
ريال0.00799125
1 Superseed(SUPR) til ETB
Br0.30594767
1 Superseed(SUPR) til KES
KSh0.27528258
1 Superseed(SUPR) til JOD
د.أ0.001510879
1 Superseed(SUPR) til PLN
0.00771422
1 Superseed(SUPR) til RON
лв0.00920592
1 Superseed(SUPR) til SEK
kr0.02005271
1 Superseed(SUPR) til BGN
лв0.00353746
1 Superseed(SUPR) til HUF
Ft0.70866405
1 Superseed(SUPR) til CZK
0.04404777
1 Superseed(SUPR) til KWD
د.ك0.000649955
1 Superseed(SUPR) til ILS
0.00709623
1 Superseed(SUPR) til BOB
Bs0.01472521
1 Superseed(SUPR) til AZN
0.0036227
1 Superseed(SUPR) til TJS
SM0.01994616
1 Superseed(SUPR) til GEL
0.0057537
1 Superseed(SUPR) til AOA
Kz1.94255567
1 Superseed(SUPR) til BHD
.د.ب0.000803387
1 Superseed(SUPR) til BMD
$0.002131
1 Superseed(SUPR) til DKK
kr0.01353185
1 Superseed(SUPR) til HNL
L0.05585351
1 Superseed(SUPR) til MUR
0.09661954
1 Superseed(SUPR) til NAD
$0.03697285
1 Superseed(SUPR) til NOK
kr0.02118214
1 Superseed(SUPR) til NZD
$0.0036227
1 Superseed(SUPR) til PAB
B/.0.002131
1 Superseed(SUPR) til PGK
K0.00890758
1 Superseed(SUPR) til QAR
ر.ق0.00773553
1 Superseed(SUPR) til RSD
дин.0.21258856
1 Superseed(SUPR) til UZS
soʻm26.30862277
1 Superseed(SUPR) til ALL
L0.17572226
1 Superseed(SUPR) til ANG
ƒ0.00381449
1 Superseed(SUPR) til AWG
ƒ0.0038358
1 Superseed(SUPR) til BBD
$0.004262
1 Superseed(SUPR) til BAM
KM0.00353746
1 Superseed(SUPR) til BIF
Fr6.361035
1 Superseed(SUPR) til BND
$0.00272768
1 Superseed(SUPR) til BSD
$0.002131
1 Superseed(SUPR) til JMD
$0.34183371
1 Superseed(SUPR) til KHR
8.55822386
1 Superseed(SUPR) til KMF
Fr0.890758
1 Superseed(SUPR) til LAK
46.32608603
1 Superseed(SUPR) til LKR
Rs0.64458488
1 Superseed(SUPR) til MDL
L0.0351615
1 Superseed(SUPR) til MGA
Ar9.42918487
1 Superseed(SUPR) til MOP
P0.01706931
1 Superseed(SUPR) til MVR
0.0326043
1 Superseed(SUPR) til MWK
MK3.69965041
1 Superseed(SUPR) til MZN
MT0.1361709
1 Superseed(SUPR) til NPR
Rs0.30030052
1 Superseed(SUPR) til PYG
15.219602
1 Superseed(SUPR) til RWF
Fr3.087819
1 Superseed(SUPR) til SBD
$0.0174742
1 Superseed(SUPR) til SCR
0.03243382
1 Superseed(SUPR) til SRD
$0.08116979
1 Superseed(SUPR) til SVC
$0.01864625
1 Superseed(SUPR) til SZL
L0.03697285
1 Superseed(SUPR) til TMT
m0.0074585
1 Superseed(SUPR) til TND
د.ت0.00620121
1 Superseed(SUPR) til TTD
$0.01442687
1 Superseed(SUPR) til UGX
Sh7.475548
1 Superseed(SUPR) til XAF
Fr1.189098
1 Superseed(SUPR) til XCD
$0.0057537
1 Superseed(SUPR) til XOF
Fr1.189098
1 Superseed(SUPR) til XPF
Fr0.215231
1 Superseed(SUPR) til BWP
P0.02838492
1 Superseed(SUPR) til BZD
$0.00428331
1 Superseed(SUPR) til CVE
$0.19984518
1 Superseed(SUPR) til DJF
Fr0.379318
1 Superseed(SUPR) til DOP
$0.13216462
1 Superseed(SUPR) til DZD
د.ج0.27613498
1 Superseed(SUPR) til FJD
$0.00479475
1 Superseed(SUPR) til GNF
Fr18.529045
1 Superseed(SUPR) til GTQ
Q0.01632346
1 Superseed(SUPR) til GYD
$0.44599699
1 Superseed(SUPR) til ISK
kr0.257851

Superseed Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Superseed, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Superseed nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Superseed

Hvor mye er Superseed (SUPR) verdt i dag?
Live SUPR prisen i USD er 0.002131 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUPR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUPR til USD er $ 0.002131. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Superseed?
Markedsverdien for SUPR er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUPR?
Den sirkulerende forsyningen av SUPR er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUPR ?
SUPR oppnådde en ATH-pris på 0.003601915177822995 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUPR?
SUPR så en ATL-pris på 0.002055470113558929 USD.
Hva er handelsvolumet til SUPR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUPR er $ 88.42K USD.
Vil SUPR gå høyere i år?
SUPR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUPR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

