SuperDapp (SUPERDAPP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SuperDapp (SUPERDAPP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SuperDapp (SUPERDAPP) Informasjon SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges. Offisiell nettside: https://superdapp.ai Teknisk dokument: https://superdapp.ai/assets/files/SuperDapp_Litepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.rollux.com/token/0x3390108E913824B8eaD638444cc52B9aBdF63798 Kjøp SUPERDAPP nå!

SuperDapp (SUPERDAPP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SuperDapp (SUPERDAPP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 117.51K $ 117.51K $ 117.51K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 266.03M $ 266.03M $ 266.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 441.70K $ 441.70K $ 441.70K All-time high: $ 0.0988 $ 0.0988 $ 0.0988 All-Time Low: $ 0.001089520336050978 $ 0.001089520336050978 $ 0.001089520336050978 Nåværende pris: $ 0.0004417 $ 0.0004417 $ 0.0004417 Lær mer om SuperDapp (SUPERDAPP) pris

SuperDapp (SUPERDAPP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SuperDapp (SUPERDAPP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUPERDAPP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUPERDAPP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUPERDAPPs tokenomics, kan du utforske SUPERDAPP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SUPERDAPP Interessert i å legge til SuperDapp (SUPERDAPP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SUPERDAPP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SUPERDAPP på MEXC nå!

SuperDapp (SUPERDAPP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SUPERDAPP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SUPERDAPP nå!

SUPERDAPP prisforutsigelse Vil du vite hvor SUPERDAPP kan være på vei? Vår SUPERDAPP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUPERDAPP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!