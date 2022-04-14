SUKU (SUKU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SUKU (SUKU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SUKU (SUKU) Informasjon Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3. Offisiell nettside: https://www.suku.world/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7 Kjøp SUKU nå!

SUKU (SUKU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SUKU (SUKU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 487.70M $ 487.70M $ 487.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.44M $ 43.44M $ 43.44M All-time high: $ 1.2783 $ 1.2783 $ 1.2783 All-Time Low: $ 0.02400943782643274 $ 0.02400943782643274 $ 0.02400943782643274 Nåværende pris: $ 0.02896 $ 0.02896 $ 0.02896 Lær mer om SUKU (SUKU) pris

SUKU (SUKU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SUKU (SUKU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUKU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUKU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUKUs tokenomics, kan du utforske SUKU tokenets livepris!

SUKU (SUKU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SUKU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SUKU nå!

SUKU prisforutsigelse Vil du vite hvor SUKU kan være på vei? Vår SUKU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUKU tokenets prisforutsigelse nå!

