Hva er SUKU (SUKU)

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

SUKU er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SUKU investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SUKU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om SUKU på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SUKU kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SUKU Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SUKU (SUKU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SUKU (SUKU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SUKU.

Sjekk SUKUprisprognosen nå!

SUKU (SUKU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SUKU (SUKU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUKU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SUKU (SUKU)

Leter du etter hvordan du kjøperSUKU? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SUKU på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SUKU til lokale valutaer

Prøv konverting

SUKU Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SUKU, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SUKU Hvor mye er SUKU (SUKU) verdt i dag? Live SUKU prisen i USD er 0.03042 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SUKU-til-USD-pris? $ 0.03042 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SUKU til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SUKU? Markedsverdien for SUKU er $ 14.84M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SUKU? Den sirkulerende forsyningen av SUKU er 487.70M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUKU ? SUKU oppnådde en ATH-pris på 1.58455478 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SUKU? SUKU så en ATL-pris på 0.02400943782643274 USD . Hva er handelsvolumet til SUKU? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUKU er $ 99.43K USD . Vil SUKU gå høyere i år? SUKU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUKU prisprognosen for en mer grundig analyse.

SUKU (SUKU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?