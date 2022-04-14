SUI Agents (SUIAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SUI Agents (SUIAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SUI Agents (SUIAI) Informasjon SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools. Offisiell nettside: https://suia.io/ Teknisk dokument: https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3 Kjøp SUIAI nå!

SUI Agents (SUIAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SUI Agents (SUIAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 66.79M $ 66.79M $ 66.79M Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 543.63K $ 543.63K $ 543.63K All-time high: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00814 $ 0.00814 $ 0.00814 Lær mer om SUI Agents (SUIAI) pris

SUI Agents (SUIAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SUI Agents (SUIAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUIAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUIAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUIAIs tokenomics, kan du utforske SUIAI tokenets livepris!

