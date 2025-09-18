Dagens SUI Agents livepris er 0.01156 USD. Spor prisoppdateringer for SUIAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUIAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SUI Agents livepris er 0.01156 USD. Spor prisoppdateringer for SUIAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUIAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SUI Agents Pris(SUIAI)

$0.01156
$0.01156$0.01156
+2.12%1D
SUI Agents (SUIAI) Live prisdiagram
SUI Agents (SUIAI) Prisinformasjon (USD)

$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112
$ 0.01171
$ 0.01171$ 0.01171
$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112

$ 0.01171
$ 0.01171$ 0.01171

SUI Agents (SUIAI) sanntidsprisen er $ 0.01156. I løpet av de siste 24 timene har SUIAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0112 og et toppnivå på $ 0.01171, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUIAI endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +2.12% over 24 timer og -6.17% i løpet av de siste 7 dagene.

SUI Agents (SUIAI) Markedsinformasjon

$ 2.72K
$ 2.72K$ 2.72K

$ 772.04K
$ 772.04K$ 772.04K

66,785,500
66,785,500 66,785,500

Nåværende markedsverdi på SUI Agents er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.72K. Den sirkulerende forsyningen på SUIAI er --, med en total tilgang på 66785500. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 772.04K.

SUI Agents (SUIAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SUI Agents for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00024+2.12%
30 dager$ -0.0045-28.02%
60 dager$ -0.01085-48.42%
90 dager$ -0.00609-34.51%
SUI Agents Prisendring i dag

I dag registrerte SUIAI en endring på $ +0.00024 (+2.12%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SUI Agents 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0045 (-28.02%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SUI Agents 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SUIAI en endring på $ -0.01085 (-48.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SUI Agents 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00609-34.51% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SUI Agents (SUIAI)?

Sjekk ut SUI Agents Prishistorikk-siden nå.

Hva er SUI Agents (SUIAI)

SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.

SUI Agents er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SUI Agents investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

SUI Agents Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SUI Agents (SUIAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SUI Agents (SUIAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SUI Agents.

SUI Agents (SUIAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SUI Agents (SUIAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUIAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SUI Agents (SUIAI)

SUIAI til lokale valutaer

SUI Agents Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SUI Agents, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SUI Agents nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SUI Agents

Hvor mye er SUI Agents (SUIAI) verdt i dag?
Live SUIAI prisen i USD er 0.01156 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUIAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUIAI til USD er $ 0.01156. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SUI Agents?
Markedsverdien for SUIAI er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUIAI?
Den sirkulerende forsyningen av SUIAI er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUIAI ?
SUIAI oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUIAI?
SUIAI så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til SUIAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUIAI er $ 2.72K USD.
Vil SUIAI gå høyere i år?
SUIAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUIAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
SUI Agents (SUIAI) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

