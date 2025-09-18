Dagens Sui AI livepris er 0.0017718 USD. Spor prisoppdateringer for SUAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sui AI livepris er 0.0017718 USD. Spor prisoppdateringer for SUAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Sui AI Logo

Sui AI Pris(SUAI)

1 SUAI til USD livepris:

$0.0017714
$0.0017714
-2.07%1D
USD
Sui AI (SUAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:30:05 (UTC+8)

Sui AI (SUAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0017509
$ 0.0017509
24 timer lav
$ 0.001955
$ 0.001955
24 timer høy

$ 0.0017509
$ 0.0017509

$ 0.001955
$ 0.001955

$ 0.06575051430589494
$ 0.06575051430589494

$ 0.000145595744096286
$ 0.000145595744096286

+0.89%

-2.07%

-12.58%

-12.58%

Sui AI (SUAI) sanntidsprisen er $ 0.0017718. I løpet av de siste 24 timene har SUAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0017509 og et toppnivå på $ 0.001955, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUAI er $ 0.06575051430589494, mens den rekordlave prisen er $ 0.000145595744096286.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUAI endret seg med +0.89% i løpet av den siste timen, -2.07% over 24 timer og -12.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sui AI (SUAI) Markedsinformasjon

No.4315

$ 0.00
$ 0.00

$ 57.25K
$ 57.25K

$ 1.77M
$ 1.77M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

SUI

Nåværende markedsverdi på Sui AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.25K. Den sirkulerende forsyningen på SUAI er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.77M.

Sui AI (SUAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sui AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000037443-2.07%
30 dager$ -0.000751-29.77%
60 dager$ -0.002532-58.84%
90 dager$ +0.0008601+94.34%
Sui AI Prisendring i dag

I dag registrerte SUAI en endring på $ -0.000037443 (-2.07%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sui AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000751 (-29.77%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sui AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SUAI en endring på $ -0.002532 (-58.84%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sui AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0008601+94.34% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sui AI (SUAI)?

Sjekk ut Sui AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sui AI (SUAI)

SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.

Sui AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sui AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SUAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sui AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sui AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sui AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sui AI (SUAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sui AI (SUAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sui AI.

Sjekk Sui AIprisprognosen nå!

Sui AI (SUAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sui AI (SUAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sui AI (SUAI)

Leter du etter hvordan du kjøperSui AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sui AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Sui AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sui AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sui AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sui AI

Hvor mye er Sui AI (SUAI) verdt i dag?
Live SUAI prisen i USD er 0.0017718 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUAI til USD er $ 0.0017718. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sui AI?
Markedsverdien for SUAI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUAI?
Den sirkulerende forsyningen av SUAI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUAI ?
SUAI oppnådde en ATH-pris på 0.06575051430589494 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUAI?
SUAI så en ATL-pris på 0.000145595744096286 USD.
Hva er handelsvolumet til SUAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUAI er $ 57.25K USD.
Vil SUAI gå høyere i år?
SUAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:30:05 (UTC+8)

Sui AI (SUAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

