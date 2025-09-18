Dagens Super Trump livepris er 0.0001901 USD. Spor prisoppdateringer for STRUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STRUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Super Trump livepris er 0.0001901 USD. Spor prisoppdateringer for STRUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STRUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om STRUMP

STRUMP Prisinformasjon

STRUMP Offisiell nettside

STRUMP tokenomics

STRUMP Prisprognose

STRUMP-historikk

STRUMP Kjøpeguide

STRUMP-til-fiat-valutakonverter

STRUMP Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Super Trump Logo

Super Trump Pris(STRUMP)

1 STRUMP til USD livepris:

$0.0001901
$0.0001901$0.0001901
+2.86%1D
USD
Super Trump (STRUMP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:44:40 (UTC+8)

Super Trump (STRUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0001594
$ 0.0001594$ 0.0001594
24 timer lav
$ 0.000199
$ 0.000199$ 0.000199
24 timer høy

$ 0.0001594
$ 0.0001594$ 0.0001594

$ 0.000199
$ 0.000199$ 0.000199

$ 0.03169487346217382
$ 0.03169487346217382$ 0.03169487346217382

$ 0.00000514655673413
$ 0.00000514655673413$ 0.00000514655673413

0.00%

+2.86%

+18.81%

+18.81%

Super Trump (STRUMP) sanntidsprisen er $ 0.0001901. I løpet av de siste 24 timene har STRUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0001594 og et toppnivå på $ 0.000199, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STRUMP er $ 0.03169487346217382, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000514655673413.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STRUMP endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +2.86% over 24 timer og +18.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Super Trump (STRUMP) Markedsinformasjon

No.2722

$ 349.29K
$ 349.29K$ 349.29K

$ 268.65
$ 268.65$ 268.65

$ 494.26K
$ 494.26K$ 494.26K

1.84B
1.84B 1.84B

2,600,000,000
2,600,000,000 2,600,000,000

2,339,600,236
2,339,600,236 2,339,600,236

70.66%

ETH

Nåværende markedsverdi på Super Trump er $ 349.29K, med et 24-timers handelsvolum på $ 268.65. Den sirkulerende forsyningen på STRUMP er 1.84B, med en total tilgang på 2339600236. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 494.26K.

Super Trump (STRUMP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Super Trump for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000005286+2.86%
30 dager$ +0.0000271+16.62%
60 dager$ -0.0000279-12.80%
90 dager$ +0.0000241+14.51%
Super Trump Prisendring i dag

I dag registrerte STRUMP en endring på $ +0.000005286 (+2.86%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Super Trump 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000271 (+16.62%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Super Trump 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STRUMP en endring på $ -0.0000279 (-12.80%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Super Trump 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000241+14.51% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Super Trump (STRUMP)?

Sjekk ut Super Trump Prishistorikk-siden nå.

Hva er Super Trump (STRUMP)

Super Strump is a meme coin on Ethereum.

Super Trump er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Super Trump investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STRUMP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Super Trump på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Super Trump kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Super Trump Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Super Trump (STRUMP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Super Trump (STRUMP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Super Trump.

Sjekk Super Trumpprisprognosen nå!

Super Trump (STRUMP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Super Trump (STRUMP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STRUMP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Super Trump (STRUMP)

Leter du etter hvordan du kjøperSuper Trump? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Super Trump på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STRUMP til lokale valutaer

1 Super Trump(STRUMP) til VND
5.0024815
1 Super Trump(STRUMP) til AUD
A$0.000287051
1 Super Trump(STRUMP) til GBP
0.000140674
1 Super Trump(STRUMP) til EUR
0.000161585
1 Super Trump(STRUMP) til USD
$0.0001901
1 Super Trump(STRUMP) til MYR
RM0.00079842
1 Super Trump(STRUMP) til TRY
0.007866338
1 Super Trump(STRUMP) til JPY
¥0.0279447
1 Super Trump(STRUMP) til ARS
ARS$0.280382292
1 Super Trump(STRUMP) til RUB
0.01587335
1 Super Trump(STRUMP) til INR
0.016744008
1 Super Trump(STRUMP) til IDR
Rp3.168332066
1 Super Trump(STRUMP) til KRW
0.26587386
1 Super Trump(STRUMP) til PHP
0.010833799
1 Super Trump(STRUMP) til EGP
￡E.0.009155216
1 Super Trump(STRUMP) til BRL
R$0.001011332
1 Super Trump(STRUMP) til CAD
C$0.000260437
1 Super Trump(STRUMP) til BDT
0.023142774
1 Super Trump(STRUMP) til NGN
0.284153876
1 Super Trump(STRUMP) til COP
$0.742578125
1 Super Trump(STRUMP) til ZAR
R.0.003296334
1 Super Trump(STRUMP) til UAH
0.007854932
1 Super Trump(STRUMP) til TZS
T.Sh.0.470543124
1 Super Trump(STRUMP) til VES
Bs0.0309863
1 Super Trump(STRUMP) til CLP
$0.1815455
1 Super Trump(STRUMP) til PKR
Rs0.053957984
1 Super Trump(STRUMP) til KZT
0.102922041
1 Super Trump(STRUMP) til THB
฿0.00604518
1 Super Trump(STRUMP) til TWD
NT$0.005746723
1 Super Trump(STRUMP) til AED
د.إ0.000697667
1 Super Trump(STRUMP) til CHF
Fr0.000150179
1 Super Trump(STRUMP) til HKD
HK$0.001477077
1 Super Trump(STRUMP) til AMD
֏0.07275127
1 Super Trump(STRUMP) til MAD
.د.م0.001714702
1 Super Trump(STRUMP) til MXN
$0.003499741
1 Super Trump(STRUMP) til SAR
ريال0.000712875
1 Super Trump(STRUMP) til ETB
Br0.027292657
1 Super Trump(STRUMP) til KES
KSh0.024557118
1 Super Trump(STRUMP) til JOD
د.أ0.0001347809
1 Super Trump(STRUMP) til PLN
0.000688162
1 Super Trump(STRUMP) til RON
лв0.000821232
1 Super Trump(STRUMP) til SEK
kr0.001788841
1 Super Trump(STRUMP) til BGN
лв0.000315566
1 Super Trump(STRUMP) til HUF
Ft0.063175933
1 Super Trump(STRUMP) til CZK
0.003931268
1 Super Trump(STRUMP) til KWD
د.ك0.0000579805
1 Super Trump(STRUMP) til ILS
0.000633033
1 Super Trump(STRUMP) til BOB
Bs0.001313591
1 Super Trump(STRUMP) til AZN
0.00032317
1 Super Trump(STRUMP) til TJS
SM0.001779336
1 Super Trump(STRUMP) til GEL
0.00051327
1 Super Trump(STRUMP) til AOA
Kz0.173289457
1 Super Trump(STRUMP) til BHD
.د.ب0.0000716677
1 Super Trump(STRUMP) til BMD
$0.0001901
1 Super Trump(STRUMP) til DKK
kr0.001207135
1 Super Trump(STRUMP) til HNL
L0.004982521
1 Super Trump(STRUMP) til MUR
0.008619134
1 Super Trump(STRUMP) til NAD
$0.003298235
1 Super Trump(STRUMP) til NOK
kr0.001889594
1 Super Trump(STRUMP) til NZD
$0.00032317
1 Super Trump(STRUMP) til PAB
B/.0.0001901
1 Super Trump(STRUMP) til PGK
K0.000794618
1 Super Trump(STRUMP) til QAR
ر.ق0.000690063
1 Super Trump(STRUMP) til RSD
дин.0.018964376
1 Super Trump(STRUMP) til UZS
soʻm2.346911867
1 Super Trump(STRUMP) til ALL
L0.015675646
1 Super Trump(STRUMP) til ANG
ƒ0.000340279
1 Super Trump(STRUMP) til AWG
ƒ0.00034218
1 Super Trump(STRUMP) til BBD
$0.0003802
1 Super Trump(STRUMP) til BAM
KM0.000315566
1 Super Trump(STRUMP) til BIF
Fr0.5674485
1 Super Trump(STRUMP) til BND
$0.000243328
1 Super Trump(STRUMP) til BSD
$0.0001901
1 Super Trump(STRUMP) til JMD
$0.030493941
1 Super Trump(STRUMP) til KHR
0.763453006
1 Super Trump(STRUMP) til KMF
Fr0.0794618
1 Super Trump(STRUMP) til LAK
4.132608613
1 Super Trump(STRUMP) til LKR
Rs0.057501448
1 Super Trump(STRUMP) til MDL
L0.00313665
1 Super Trump(STRUMP) til MGA
Ar0.841148777
1 Super Trump(STRUMP) til MOP
P0.001522701
1 Super Trump(STRUMP) til MVR
0.00290853
1 Super Trump(STRUMP) til MWK
MK0.330034511
1 Super Trump(STRUMP) til MZN
MT0.01214739
1 Super Trump(STRUMP) til NPR
Rs0.026788892
1 Super Trump(STRUMP) til PYG
1.3576942
1 Super Trump(STRUMP) til RWF
Fr0.2754549
1 Super Trump(STRUMP) til SBD
$0.00155882
1 Super Trump(STRUMP) til SCR
0.002724133
1 Super Trump(STRUMP) til SRD
$0.007240909
1 Super Trump(STRUMP) til SVC
$0.001663375
1 Super Trump(STRUMP) til SZL
L0.003298235
1 Super Trump(STRUMP) til TMT
m0.00066535
1 Super Trump(STRUMP) til TND
د.ت0.000553191
1 Super Trump(STRUMP) til TTD
$0.001286977
1 Super Trump(STRUMP) til UGX
Sh0.6668708
1 Super Trump(STRUMP) til XAF
Fr0.1060758
1 Super Trump(STRUMP) til XCD
$0.00051327
1 Super Trump(STRUMP) til XOF
Fr0.1060758
1 Super Trump(STRUMP) til XPF
Fr0.0192001
1 Super Trump(STRUMP) til BWP
P0.002532132
1 Super Trump(STRUMP) til BZD
$0.000382101
1 Super Trump(STRUMP) til CVE
$0.017827578
1 Super Trump(STRUMP) til DJF
Fr0.0336477
1 Super Trump(STRUMP) til DOP
$0.011790002
1 Super Trump(STRUMP) til DZD
د.ج0.024629356
1 Super Trump(STRUMP) til FJD
$0.000427725
1 Super Trump(STRUMP) til GNF
Fr1.6529195
1 Super Trump(STRUMP) til GTQ
Q0.001456166
1 Super Trump(STRUMP) til GYD
$0.039786029
1 Super Trump(STRUMP) til ISK
kr0.0230021

Super Trump Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Super Trump, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Super Trump nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Super Trump

Hvor mye er Super Trump (STRUMP) verdt i dag?
Live STRUMP prisen i USD er 0.0001901 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STRUMP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STRUMP til USD er $ 0.0001901. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Super Trump?
Markedsverdien for STRUMP er $ 349.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STRUMP?
Den sirkulerende forsyningen av STRUMP er 1.84B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTRUMP ?
STRUMP oppnådde en ATH-pris på 0.03169487346217382 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STRUMP?
STRUMP så en ATL-pris på 0.00000514655673413 USD.
Hva er handelsvolumet til STRUMP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STRUMP er $ 268.65 USD.
Vil STRUMP gå høyere i år?
STRUMP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STRUMP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:44:40 (UTC+8)

Super Trump (STRUMP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

STRUMP-til-USD-kalkulator

Beløp

STRUMP
STRUMP
USD
USD

1 STRUMP = 0.0001901 USD

Handle STRUMP

STRUMPUSDT
$0.0001901
$0.0001901$0.0001901
+2.86%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker