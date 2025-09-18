Dagens Stride livepris er 0.0584 USD. Spor prisoppdateringer for STRD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STRD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Stride livepris er 0.0584 USD. Spor prisoppdateringer for STRD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STRD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om STRD

STRD Prisinformasjon

STRD teknisk dokument

STRD Offisiell nettside

STRD tokenomics

STRD Prisprognose

STRD-historikk

STRD Kjøpeguide

STRD-til-fiat-valutakonverter

STRD Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Stride Logo

Stride Pris(STRD)

1 STRD til USD livepris:

$0.0584
$0.0584$0.0584
+0.17%1D
USD
Stride (STRD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:44:33 (UTC+8)

Stride (STRD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0581
$ 0.0581$ 0.0581
24 timer lav
$ 0.0651
$ 0.0651$ 0.0651
24 timer høy

$ 0.0581
$ 0.0581$ 0.0581

$ 0.0651
$ 0.0651$ 0.0651

$ 8.049216823612836
$ 8.049216823612836$ 8.049216823612836

$ 0.009846763005748575
$ 0.009846763005748575$ 0.009846763005748575

-0.52%

+0.17%

-5.20%

-5.20%

Stride (STRD) sanntidsprisen er $ 0.0584. I løpet av de siste 24 timene har STRD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0581 og et toppnivå på $ 0.0651, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STRD er $ 8.049216823612836, mens den rekordlave prisen er $ 0.009846763005748575.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STRD endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og -5.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stride (STRD) Markedsinformasjon

No.1453

$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M

$ 150.91K
$ 150.91K$ 150.91K

$ 5.84M
$ 5.84M$ 5.84M

87.83M
87.83M 87.83M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

87,826,193
87,826,193 87,826,193

87.82%

STRD

Nåværende markedsverdi på Stride er $ 5.13M, med et 24-timers handelsvolum på $ 150.91K. Den sirkulerende forsyningen på STRD er 87.83M, med en total tilgang på 87826193. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.84M.

Stride (STRD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Stride for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000099+0.17%
30 dager$ -0.0396-40.41%
60 dager$ -0.1164-66.60%
90 dager$ -0.24-80.43%
Stride Prisendring i dag

I dag registrerte STRD en endring på $ +0.000099 (+0.17%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Stride 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0396 (-40.41%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Stride 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STRD en endring på $ -0.1164 (-66.60%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Stride 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.24-80.43% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Stride (STRD)?

Sjekk ut Stride Prishistorikk-siden nå.

Hva er Stride (STRD)

Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.

Stride er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Stride investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STRD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Stride på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Stride kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Stride Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stride (STRD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stride (STRD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stride.

Sjekk Strideprisprognosen nå!

Stride (STRD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stride (STRD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STRD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Stride (STRD)

Leter du etter hvordan du kjøperStride? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Stride på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STRD til lokale valutaer

1 Stride(STRD) til VND
1,536.796
1 Stride(STRD) til AUD
A$0.088184
1 Stride(STRD) til GBP
0.043216
1 Stride(STRD) til EUR
0.04964
1 Stride(STRD) til USD
$0.0584
1 Stride(STRD) til MYR
RM0.24528
1 Stride(STRD) til TRY
2.416592
1 Stride(STRD) til JPY
¥8.5848
1 Stride(STRD) til ARS
ARS$86.135328
1 Stride(STRD) til RUB
4.8764
1 Stride(STRD) til INR
5.143872
1 Stride(STRD) til IDR
Rp973.332944
1 Stride(STRD) til KRW
81.67824
1 Stride(STRD) til PHP
3.328216
1 Stride(STRD) til EGP
￡E.2.812544
1 Stride(STRD) til BRL
R$0.310688
1 Stride(STRD) til CAD
C$0.080008
1 Stride(STRD) til BDT
7.109616
1 Stride(STRD) til NGN
87.293984
1 Stride(STRD) til COP
$228.125
1 Stride(STRD) til ZAR
R.1.012656
1 Stride(STRD) til UAH
2.413088
1 Stride(STRD) til TZS
T.Sh.144.554016
1 Stride(STRD) til VES
Bs9.5192
1 Stride(STRD) til CLP
$55.772
1 Stride(STRD) til PKR
Rs16.576256
1 Stride(STRD) til KZT
31.618344
1 Stride(STRD) til THB
฿1.85712
1 Stride(STRD) til TWD
NT$1.765432
1 Stride(STRD) til AED
د.إ0.214328
1 Stride(STRD) til CHF
Fr0.046136
1 Stride(STRD) til HKD
HK$0.453768
1 Stride(STRD) til AMD
֏22.34968
1 Stride(STRD) til MAD
.د.م0.526768
1 Stride(STRD) til MXN
$1.075144
1 Stride(STRD) til SAR
ريال0.219
1 Stride(STRD) til ETB
Br8.384488
1 Stride(STRD) til KES
KSh7.544112
1 Stride(STRD) til JOD
د.أ0.0414056
1 Stride(STRD) til PLN
0.211408
1 Stride(STRD) til RON
лв0.252288
1 Stride(STRD) til SEK
kr0.549544
1 Stride(STRD) til BGN
лв0.096944
1 Stride(STRD) til HUF
Ft19.408072
1 Stride(STRD) til CZK
1.207712
1 Stride(STRD) til KWD
د.ك0.017812
1 Stride(STRD) til ILS
0.194472
1 Stride(STRD) til BOB
Bs0.403544
1 Stride(STRD) til AZN
0.09928
1 Stride(STRD) til TJS
SM0.546624
1 Stride(STRD) til GEL
0.15768
1 Stride(STRD) til AOA
Kz53.235688
1 Stride(STRD) til BHD
.د.ب0.0220168
1 Stride(STRD) til BMD
$0.0584
1 Stride(STRD) til DKK
kr0.37084
1 Stride(STRD) til HNL
L1.530664
1 Stride(STRD) til MUR
2.647856
1 Stride(STRD) til NAD
$1.01324
1 Stride(STRD) til NOK
kr0.580496
1 Stride(STRD) til NZD
$0.09928
1 Stride(STRD) til PAB
B/.0.0584
1 Stride(STRD) til PGK
K0.244112
1 Stride(STRD) til QAR
ر.ق0.211992
1 Stride(STRD) til RSD
дин.5.825984
1 Stride(STRD) til UZS
soʻm720.987128
1 Stride(STRD) til ALL
L4.815664
1 Stride(STRD) til ANG
ƒ0.104536
1 Stride(STRD) til AWG
ƒ0.10512
1 Stride(STRD) til BBD
$0.1168
1 Stride(STRD) til BAM
KM0.096944
1 Stride(STRD) til BIF
Fr174.324
1 Stride(STRD) til BND
$0.074752
1 Stride(STRD) til BSD
$0.0584
1 Stride(STRD) til JMD
$9.367944
1 Stride(STRD) til KHR
234.537904
1 Stride(STRD) til KMF
Fr24.4112
1 Stride(STRD) til LAK
1,269.565192
1 Stride(STRD) til LKR
Rs17.664832
1 Stride(STRD) til MDL
L0.9636
1 Stride(STRD) til MGA
Ar258.406568
1 Stride(STRD) til MOP
P0.467784
1 Stride(STRD) til MVR
0.89352
1 Stride(STRD) til MWK
MK101.388824
1 Stride(STRD) til MZN
MT3.73176
1 Stride(STRD) til NPR
Rs8.229728
1 Stride(STRD) til PYG
417.0928
1 Stride(STRD) til RWF
Fr84.6216
1 Stride(STRD) til SBD
$0.47888
1 Stride(STRD) til SCR
0.836872
1 Stride(STRD) til SRD
$2.224456
1 Stride(STRD) til SVC
$0.511
1 Stride(STRD) til SZL
L1.01324
1 Stride(STRD) til TMT
m0.2044
1 Stride(STRD) til TND
د.ت0.169944
1 Stride(STRD) til TTD
$0.395368
1 Stride(STRD) til UGX
Sh204.8672
1 Stride(STRD) til XAF
Fr32.5872
1 Stride(STRD) til XCD
$0.15768
1 Stride(STRD) til XOF
Fr32.5872
1 Stride(STRD) til XPF
Fr5.8984
1 Stride(STRD) til BWP
P0.777888
1 Stride(STRD) til BZD
$0.117384
1 Stride(STRD) til CVE
$5.476752
1 Stride(STRD) til DJF
Fr10.3368
1 Stride(STRD) til DOP
$3.621968
1 Stride(STRD) til DZD
د.ج7.566304
1 Stride(STRD) til FJD
$0.1314
1 Stride(STRD) til GNF
Fr507.788
1 Stride(STRD) til GTQ
Q0.447344
1 Stride(STRD) til GYD
$12.222536
1 Stride(STRD) til ISK
kr7.0664

Stride Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Stride, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Stride nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Stride

Hvor mye er Stride (STRD) verdt i dag?
Live STRD prisen i USD er 0.0584 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STRD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STRD til USD er $ 0.0584. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stride?
Markedsverdien for STRD er $ 5.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STRD?
Den sirkulerende forsyningen av STRD er 87.83M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTRD ?
STRD oppnådde en ATH-pris på 8.049216823612836 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STRD?
STRD så en ATL-pris på 0.009846763005748575 USD.
Hva er handelsvolumet til STRD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STRD er $ 150.91K USD.
Vil STRD gå høyere i år?
STRD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STRD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:44:33 (UTC+8)

Stride (STRD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

STRD-til-USD-kalkulator

Beløp

STRD
STRD
USD
USD

1 STRD = 0.0584 USD

Handle STRD

STRDUSDT
$0.0584
$0.0584$0.0584
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker