STONKS (STONKSTOKEN) Informasjon STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! Offisiell nettside: https://www.stonkseth.com Teknisk dokument: https://stonkseth.com/wp-content/uploads/STONKS-Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7d4a23832fad83258b32ce4fd3109ceef4332af4 Kjøp STONKSTOKEN nå!

STONKS (STONKSTOKEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STONKS (STONKSTOKEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M All-time high: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 All-Time Low: $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 Nåværende pris: $ 0.000008281 $ 0.000008281 $ 0.000008281 Lær mer om STONKS (STONKSTOKEN) pris

STONKS (STONKSTOKEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STONKS (STONKSTOKEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STONKSTOKEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STONKSTOKEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STONKSTOKENs tokenomics, kan du utforske STONKSTOKEN tokenets livepris!

