Dagens STONKS livepris er 0.000009926 USD. Spor prisoppdateringer for STONKSTOKEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STONKSTOKEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

STONKS Logo

STONKS Pris(STONKSTOKEN)

1 STONKSTOKEN til USD livepris:

$0.000009926
+0.72%1D
USD
STONKS (STONKSTOKEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:44:19 (UTC+8)

STONKS (STONKSTOKEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.000009855
24 timer lav
$ 0.00001017
24 timer høy

$ 0.000009855
$ 0.00001017
$ 1.2809115385719398
$ 0.000001052948282471
0.00%

+0.72%

+9.19%

+9.19%

STONKS (STONKSTOKEN) sanntidsprisen er $ 0.000009926. I løpet av de siste 24 timene har STONKSTOKEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.000009855 og et toppnivå på $ 0.00001017, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STONKSTOKEN er $ 1.2809115385719398, mens den rekordlave prisen er $ 0.000001052948282471.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STONKSTOKEN endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.72% over 24 timer og +9.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STONKS (STONKSTOKEN) Markedsinformasjon

No.8127

$ 0.00
$ 14.93
$ 4.18M
0.00
420,690,000,000
420,690,000,000
0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på STONKS er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 14.93. Den sirkulerende forsyningen på STONKSTOKEN er 0.00, med en total tilgang på 420690000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.18M.

STONKS (STONKSTOKEN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene STONKS for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000007096+0.72%
30 dager$ -0.000000825-7.68%
60 dager$ -0.000010143-50.55%
90 dager$ -0.000003241-24.62%
STONKS Prisendring i dag

I dag registrerte STONKSTOKEN en endring på $ +0.00000007096 (+0.72%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

STONKS 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000000825 (-7.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

STONKS 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STONKSTOKEN en endring på $ -0.000010143 (-50.55%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

STONKS 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000003241-24.62% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for STONKS (STONKSTOKEN)?

Sjekk ut STONKS Prishistorikk-siden nå.

Hva er STONKS (STONKSTOKEN)

STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up!

STONKS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere STONKS investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STONKSTOKEN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om STONKS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din STONKS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

STONKS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil STONKS (STONKSTOKEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine STONKS (STONKSTOKEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for STONKS.

Sjekk STONKSprisprognosen nå!

STONKS (STONKSTOKEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak STONKS (STONKSTOKEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STONKSTOKEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe STONKS (STONKSTOKEN)

Leter du etter hvordan du kjøperSTONKS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe STONKS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STONKSTOKEN til lokale valutaer

STONKS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av STONKS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell STONKS nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om STONKS

Hvor mye er STONKS (STONKSTOKEN) verdt i dag?
Live STONKSTOKEN prisen i USD er 0.000009926 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STONKSTOKEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STONKSTOKEN til USD er $ 0.000009926. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for STONKS?
Markedsverdien for STONKSTOKEN er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STONKSTOKEN?
Den sirkulerende forsyningen av STONKSTOKEN er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTONKSTOKEN ?
STONKSTOKEN oppnådde en ATH-pris på 1.2809115385719398 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STONKSTOKEN?
STONKSTOKEN så en ATL-pris på 0.000001052948282471 USD.
Hva er handelsvolumet til STONKSTOKEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STONKSTOKEN er $ 14.93 USD.
Vil STONKSTOKEN gå høyere i år?
STONKSTOKEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STONKSTOKEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
STONKS (STONKSTOKEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

