Dagens Stonks livepris er 13.747 USD. Spor prisoppdateringer for STNK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STNK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Stonks Logo

Stonks Pris(STNK)

1 STNK til USD livepris:

$13.748
$13.748$13.748
-2.67%1D
USD
Stonks (STNK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:29:30 (UTC+8)

Stonks (STNK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 13.301
$ 13.301$ 13.301
24 timer lav
$ 17.374
$ 17.374$ 17.374
24 timer høy

$ 13.301
$ 13.301$ 13.301

$ 17.374
$ 17.374$ 17.374

$ 374.5644393920932
$ 374.5644393920932$ 374.5644393920932

$ 7.790914868573619
$ 7.790914868573619$ 7.790914868573619

-0.01%

-2.67%

+51.85%

+51.85%

Stonks (STNK) sanntidsprisen er $ 13.747. I løpet av de siste 24 timene har STNK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 13.301 og et toppnivå på $ 17.374, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STNK er $ 374.5644393920932, mens den rekordlave prisen er $ 7.790914868573619.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STNK endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -2.67% over 24 timer og +51.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stonks (STNK) Markedsinformasjon

No.1234

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

$ 62.07K
$ 62.07K$ 62.07K

$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M

581.09K
581.09K 581.09K

581,918.12
581,918.12 581,918.12

581,916.23243178
581,916.23243178 581,916.23243178

99.85%

SOL

Nåværende markedsverdi på Stonks er $ 7.99M, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.07K. Den sirkulerende forsyningen på STNK er 581.09K, med en total tilgang på 581916.23243178. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.00M.

Stonks (STNK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Stonks for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.37714-2.67%
30 dager$ +4.45+47.86%
60 dager$ -4.023-22.64%
90 dager$ -0.133-0.96%
Stonks Prisendring i dag

I dag registrerte STNK en endring på $ -0.37714 (-2.67%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Stonks 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +4.45 (+47.86%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Stonks 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STNK en endring på $ -4.023 (-22.64%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Stonks 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.133-0.96% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Stonks (STNK)?

Sjekk ut Stonks Prishistorikk-siden nå.

Hva er Stonks (STNK)

Stonks is a meme coin on the Solana chain.

Stonks er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Stonks investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STNK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Stonks på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Stonks kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Stonks Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stonks (STNK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stonks (STNK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stonks.

Sjekk Stonksprisprognosen nå!

Stonks (STNK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stonks (STNK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STNK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Stonks (STNK)

Leter du etter hvordan du kjøperStonks? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Stonks på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Stonks Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Stonks, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Stonks nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Stonks

Hvor mye er Stonks (STNK) verdt i dag?
Live STNK prisen i USD er 13.747 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STNK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STNK til USD er $ 13.747. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stonks?
Markedsverdien for STNK er $ 7.99M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STNK?
Den sirkulerende forsyningen av STNK er 581.09K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTNK ?
STNK oppnådde en ATH-pris på 374.5644393920932 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STNK?
STNK så en ATL-pris på 7.790914868573619 USD.
Hva er handelsvolumet til STNK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STNK er $ 62.07K USD.
Vil STNK gå høyere i år?
STNK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STNK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:29:30 (UTC+8)

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

