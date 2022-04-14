SolTradingBot (STBOT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SolTradingBot (STBOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SolTradingBot (STBOT) Informasjon This is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT. Offisiell nettside: https://soltradingbot.com/ Teknisk dokument: https://soltradingbot.gitbook.io/docs/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/2x8o3hA5S5fBxCSE9hzVTf3RohcMWHqkDNKNEPuzprD5 Kjøp STBOT nå!

SolTradingBot (STBOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SolTradingBot (STBOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 872.66K $ 872.66K $ 872.66K All-time high: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 All-Time Low: $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 Nåværende pris: $ 0.000873 $ 0.000873 $ 0.000873 Lær mer om SolTradingBot (STBOT) pris

SolTradingBot (STBOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SolTradingBot (STBOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STBOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STBOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STBOTs tokenomics, kan du utforske STBOT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STBOT Interessert i å legge til SolTradingBot (STBOT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STBOT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STBOT på MEXC nå!

SolTradingBot (STBOT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STBOT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STBOT nå!

STBOT prisforutsigelse Vil du vite hvor STBOT kan være på vei? Vår STBOT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STBOT tokenets prisforutsigelse nå!

