stabble (STB) Informasjon stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging. Offisiell nettside: https://stabble.org Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1w5FvSkhnWyHkHy7bvfz1IRrfpV247tkw/view?usp=sharing Blokkutforsker: https://solscan.io/token/STBuyENwJ1GP4yNZCjwavn92wYLEY3t5S1kVS5kwyS1 Kjøp STB nå!

stabble (STB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for stabble (STB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 233.05K $ 233.05K $ 233.05K Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 73.89M $ 73.89M $ 73.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M All-time high: $ 0.07739 $ 0.07739 $ 0.07739 All-Time Low: $ 0.002983340886304636 $ 0.002983340886304636 $ 0.002983340886304636 Nåværende pris: $ 0.003154 $ 0.003154 $ 0.003154 Lær mer om stabble (STB) pris

stabble (STB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak stabble (STB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STBs tokenomics, kan du utforske STB tokenets livepris!

stabble (STB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STB nå!

STB prisforutsigelse Vil du vite hvor STB kan være på vei? Vår STB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STB tokenets prisforutsigelse nå!

