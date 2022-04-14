STAU (STAU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STAU (STAU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

STAU (STAU) Informasjon We aim to revolutionize the connection between digital and physical assets by seamlessly integrating the value of gold and jewelry into the digital economy. Through collaboration with a company that processes and distributes real gold, we strive to ensure trust and security in the digital trading of gold and other tangible assets. Offisiell nettside: https://stauweb.com/ Teknisk dokument: https://stauweb.com/whitepaper/STAU_whitepaper_en.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x37C5eBfaE4E4dA225e9D8042B05063c4A2C94bb6 Kjøp STAU nå!

STAU (STAU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STAU (STAU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 161.10M $ 161.10M $ 161.10M All-time high: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 All-Time Low: $ 0.016102878009117794 $ 0.016102878009117794 $ 0.016102878009117794 Nåværende pris: $ 0.01611 $ 0.01611 $ 0.01611 Lær mer om STAU (STAU) pris

STAU (STAU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STAU (STAU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STAU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STAU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STAUs tokenomics, kan du utforske STAU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STAU Interessert i å legge til STAU (STAU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STAU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STAU på MEXC nå!

STAU (STAU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STAU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STAU nå!

STAU prisforutsigelse Vil du vite hvor STAU kan være på vei? Vår STAU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STAU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!