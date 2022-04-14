Stage (STAGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stage (STAGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stage (STAGE) Informasjon Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage! Offisiell nettside: https://www.stage.community/ Teknisk dokument: https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720 Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e Kjøp STAGE nå!

Stage (STAGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stage (STAGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.90K Total forsyning: $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.54B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 440.00K All-time high: $ 0.005644 All-Time Low: $ 0.000035709435257382 Nåværende pris: $ 0.000044 Lær mer om Stage (STAGE) pris

Stage (STAGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stage (STAGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STAGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STAGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STAGEs tokenomics, kan du utforske STAGE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STAGE Interessert i å legge til Stage (STAGE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STAGE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STAGE på MEXC nå!

Stage (STAGE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STAGE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STAGE nå!

STAGE prisforutsigelse Vil du vite hvor STAGE kan være på vei? Vår STAGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STAGE tokenets prisforutsigelse nå!

