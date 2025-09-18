Hva er Stage (STAGE)

Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!

Stage (STAGE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stage (STAGE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STAGE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende STAGE-til-USD-pris? $ 0.0000405 . Hva er markedsverdien for Stage? Markedsverdien for STAGE er $ 62.50K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av STAGE? Den sirkulerende forsyningen av STAGE er 1.54B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTAGE? STAGE oppnådde en ATH-pris på 0.004673122335820334 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på STAGE? STAGE så en ATL-pris på 0.000035709435257382 USD .

Stage (STAGE) Viktige bransjeoppdateringer

