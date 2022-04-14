Stabull Finance (STABUL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stabull Finance (STABUL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stabull Finance (STABUL) Informasjon Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle. Offisiell nettside: https://stabull.finance Teknisk dokument: https://stabull.finance/stabull-whitepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A Kjøp STABUL nå!

Stabull Finance (STABUL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stabull Finance (STABUL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M All-time high: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 All-Time Low: $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 Nåværende pris: $ 0.8891 $ 0.8891 $ 0.8891 Lær mer om Stabull Finance (STABUL) pris

Stabull Finance (STABUL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stabull Finance (STABUL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STABUL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STABUL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STABULs tokenomics, kan du utforske STABUL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STABUL Interessert i å legge til Stabull Finance (STABUL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STABUL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STABUL på MEXC nå!

Stabull Finance (STABUL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STABUL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STABUL nå!

STABUL prisforutsigelse Vil du vite hvor STABUL kan være på vei? Vår STABUL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STABUL tokenets prisforutsigelse nå!

