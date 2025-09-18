Hva er Stabull Finance (STABUL)

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

Stabull Finance Prisforutsigelse (USD)

Stabull Finance (STABUL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stabull Finance (STABUL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STABUL tokenets omfattende tokenomics nå!

STABUL til lokale valutaer

Prøv konverting

Stabull Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Stabull Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Stabull Finance Hvor mye er Stabull Finance (STABUL) verdt i dag? Live STABUL prisen i USD er 0.8663 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende STABUL-til-USD-pris? $ 0.8663 . Sjekk ut Den nåværende prisen på STABUL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Stabull Finance? Markedsverdien for STABUL er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av STABUL? Den sirkulerende forsyningen av STABUL er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTABUL ? STABUL oppnådde en ATH-pris på 1.2220222025386718 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på STABUL? STABUL så en ATL-pris på 0.06642386888114032 USD . Hva er handelsvolumet til STABUL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STABUL er $ 84.13K USD . Vil STABUL gå høyere i år? STABUL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STABUL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Stabull Finance (STABUL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

