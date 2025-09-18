Dagens Stabull Finance livepris er 0.8663 USD. Spor prisoppdateringer for STABUL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STABUL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Stabull Finance livepris er 0.8663 USD. Spor prisoppdateringer for STABUL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STABUL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Stabull Finance Logo

Stabull Finance Pris(STABUL)

1 STABUL til USD livepris:

$0.8658
$0.8658$0.8658
+1.81%1D
USD
Stabull Finance (STABUL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:40:38 (UTC+8)

Stabull Finance (STABUL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.82
$ 0.82$ 0.82
24 timer lav
$ 0.89
$ 0.89$ 0.89
24 timer høy

$ 0.82
$ 0.82$ 0.82

$ 0.89
$ 0.89$ 0.89

$ 1.2220222025386718
$ 1.2220222025386718$ 1.2220222025386718

$ 0.06642386888114032
$ 0.06642386888114032$ 0.06642386888114032

-0.07%

+1.81%

+4.08%

+4.08%

Stabull Finance (STABUL) sanntidsprisen er $ 0.8663. I løpet av de siste 24 timene har STABUL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.82 og et toppnivå på $ 0.89, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STABUL er $ 1.2220222025386718, mens den rekordlave prisen er $ 0.06642386888114032.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STABUL endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +1.81% over 24 timer og +4.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stabull Finance (STABUL) Markedsinformasjon

No.4491

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 84.13K
$ 84.13K$ 84.13K

$ 8.66M
$ 8.66M$ 8.66M

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Stabull Finance er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 84.13K. Den sirkulerende forsyningen på STABUL er 0.00, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.66M.

Stabull Finance (STABUL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Stabull Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.015392+1.81%
30 dager$ +0.2036+30.72%
60 dager$ +0.153+21.44%
90 dager$ +0.5083+141.98%
Stabull Finance Prisendring i dag

I dag registrerte STABUL en endring på $ +0.015392 (+1.81%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Stabull Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.2036 (+30.72%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Stabull Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STABUL en endring på $ +0.153 (+21.44%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Stabull Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.5083+141.98% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Stabull Finance (STABUL)?

Sjekk ut Stabull Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Stabull Finance (STABUL)

Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle.

Stabull Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Stabull Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STABUL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Stabull Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Stabull Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Stabull Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stabull Finance (STABUL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stabull Finance (STABUL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stabull Finance.

Sjekk Stabull Financeprisprognosen nå!

Stabull Finance (STABUL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stabull Finance (STABUL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STABUL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Stabull Finance (STABUL)

Leter du etter hvordan du kjøperStabull Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Stabull Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STABUL til lokale valutaer

Stabull Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Stabull Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Stabull Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Stabull Finance

Hvor mye er Stabull Finance (STABUL) verdt i dag?
Live STABUL prisen i USD er 0.8663 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STABUL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STABUL til USD er $ 0.8663. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stabull Finance?
Markedsverdien for STABUL er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STABUL?
Den sirkulerende forsyningen av STABUL er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTABUL ?
STABUL oppnådde en ATH-pris på 1.2220222025386718 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STABUL?
STABUL så en ATL-pris på 0.06642386888114032 USD.
Hva er handelsvolumet til STABUL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STABUL er $ 84.13K USD.
Vil STABUL gå høyere i år?
STABUL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STABUL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:40:38 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

