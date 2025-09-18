Hva er DeFi STOA (STA)

DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

DeFi STOA (STA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeFi STOA (STA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DeFi STOA Hvor mye er DeFi STOA (STA) verdt i dag? Live STA prisen i USD er 0.00117 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende STA-til-USD-pris? $ 0.00117 . Sjekk ut Den nåværende prisen på STA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DeFi STOA? Markedsverdien for STA er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av STA? Den sirkulerende forsyningen av STA er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTA ? STA oppnådde en ATH-pris på 0.8979185539131536 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på STA? STA så en ATL-pris på 0.000997990656179079 USD . Hva er handelsvolumet til STA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STA er $ 13.69 USD . Vil STA gå høyere i år? STA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STA prisprognosen for en mer grundig analyse.

DeFi STOA (STA) Viktige bransjeoppdateringer

