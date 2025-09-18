Dagens DeFi STOA livepris er 0.00117 USD. Spor prisoppdateringer for STA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DeFi STOA livepris er 0.00117 USD. Spor prisoppdateringer for STA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om STA

STA Prisinformasjon

STA teknisk dokument

STA Offisiell nettside

STA tokenomics

STA Prisprognose

STA-historikk

STA Kjøpeguide

STA-til-fiat-valutakonverter

STA Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

DeFi STOA Logo

DeFi STOA Pris(STA)

1 STA til USD livepris:

$0.00117
$0.00117$0.00117
0.00%1D
USD
DeFi STOA (STA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:56:55 (UTC+8)

DeFi STOA (STA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001103
$ 0.001103$ 0.001103
24 timer lav
$ 0.00117
$ 0.00117$ 0.00117
24 timer høy

$ 0.001103
$ 0.001103$ 0.001103

$ 0.00117
$ 0.00117$ 0.00117

$ 0.8979185539131536
$ 0.8979185539131536$ 0.8979185539131536

$ 0.000997990656179079
$ 0.000997990656179079$ 0.000997990656179079

0.00%

0.00%

+5.50%

+5.50%

DeFi STOA (STA) sanntidsprisen er $ 0.00117. I løpet av de siste 24 timene har STA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001103 og et toppnivå på $ 0.00117, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STA er $ 0.8979185539131536, mens den rekordlave prisen er $ 0.000997990656179079.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STA endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +5.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeFi STOA (STA) Markedsinformasjon

No.7061

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.69
$ 13.69$ 13.69

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

0.00
0.00 0.00

3,200,000,000
3,200,000,000 3,200,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på DeFi STOA er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.69. Den sirkulerende forsyningen på STA er 0.00, med en total tilgang på 3200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.74M.

DeFi STOA (STA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DeFi STOA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.002469-67.85%
60 dager$ -0.005632-82.80%
90 dager$ -0.007474-86.47%
DeFi STOA Prisendring i dag

I dag registrerte STA en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DeFi STOA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.002469 (-67.85%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DeFi STOA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STA en endring på $ -0.005632 (-82.80%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DeFi STOA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.007474-86.47% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DeFi STOA (STA)?

Sjekk ut DeFi STOA Prishistorikk-siden nå.

Hva er DeFi STOA (STA)

DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

DeFi STOA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DeFi STOA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DeFi STOA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DeFi STOA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DeFi STOA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeFi STOA (STA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeFi STOA (STA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeFi STOA.

Sjekk DeFi STOAprisprognosen nå!

DeFi STOA (STA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeFi STOA (STA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DeFi STOA (STA)

Leter du etter hvordan du kjøperDeFi STOA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DeFi STOA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STA til lokale valutaer

1 DeFi STOA(STA) til VND
30.78855
1 DeFi STOA(STA) til AUD
A$0.0017667
1 DeFi STOA(STA) til GBP
0.0008658
1 DeFi STOA(STA) til EUR
0.0009945
1 DeFi STOA(STA) til USD
$0.00117
1 DeFi STOA(STA) til MYR
RM0.004914
1 DeFi STOA(STA) til TRY
0.0484029
1 DeFi STOA(STA) til JPY
¥0.17199
1 DeFi STOA(STA) til ARS
ARS$1.7256564
1 DeFi STOA(STA) til RUB
0.097695
1 DeFi STOA(STA) til INR
0.1030653
1 DeFi STOA(STA) til IDR
Rp19.4999922
1 DeFi STOA(STA) til KRW
1.6340688
1 DeFi STOA(STA) til PHP
0.0667836
1 DeFi STOA(STA) til EGP
￡E.0.0563355
1 DeFi STOA(STA) til BRL
R$0.0062244
1 DeFi STOA(STA) til CAD
C$0.0016029
1 DeFi STOA(STA) til BDT
0.1424358
1 DeFi STOA(STA) til NGN
1.7488692
1 DeFi STOA(STA) til COP
$4.5703125
1 DeFi STOA(STA) til ZAR
R.0.0202995
1 DeFi STOA(STA) til UAH
0.0483444
1 DeFi STOA(STA) til TZS
T.Sh.2.8960308
1 DeFi STOA(STA) til VES
Bs0.19071
1 DeFi STOA(STA) til CLP
$1.11735
1 DeFi STOA(STA) til PKR
Rs0.3320928
1 DeFi STOA(STA) til KZT
0.6334497
1 DeFi STOA(STA) til THB
฿0.0372528
1 DeFi STOA(STA) til TWD
NT$0.0353691
1 DeFi STOA(STA) til AED
د.إ0.0042939
1 DeFi STOA(STA) til CHF
Fr0.0009243
1 DeFi STOA(STA) til HKD
HK$0.0090909
1 DeFi STOA(STA) til AMD
֏0.447759
1 DeFi STOA(STA) til MAD
.د.م0.0105534
1 DeFi STOA(STA) til MXN
$0.0215397
1 DeFi STOA(STA) til SAR
ريال0.0043875
1 DeFi STOA(STA) til ETB
Br0.1679769
1 DeFi STOA(STA) til KES
KSh0.1511406
1 DeFi STOA(STA) til JOD
د.أ0.00082953
1 DeFi STOA(STA) til PLN
0.0042354
1 DeFi STOA(STA) til RON
лв0.0050544
1 DeFi STOA(STA) til SEK
kr0.0110097
1 DeFi STOA(STA) til BGN
лв0.0019422
1 DeFi STOA(STA) til HUF
Ft0.3890835
1 DeFi STOA(STA) til CZK
0.0241839
1 DeFi STOA(STA) til KWD
د.ك0.00035685
1 DeFi STOA(STA) til ILS
0.0038961
1 DeFi STOA(STA) til BOB
Bs0.0080847
1 DeFi STOA(STA) til AZN
0.001989
1 DeFi STOA(STA) til TJS
SM0.0109512
1 DeFi STOA(STA) til GEL
0.003159
1 DeFi STOA(STA) til AOA
Kz1.0665369
1 DeFi STOA(STA) til BHD
.د.ب0.00044109
1 DeFi STOA(STA) til BMD
$0.00117
1 DeFi STOA(STA) til DKK
kr0.0074295
1 DeFi STOA(STA) til HNL
L0.0306657
1 DeFi STOA(STA) til MUR
0.0530478
1 DeFi STOA(STA) til NAD
$0.0202995
1 DeFi STOA(STA) til NOK
kr0.0116298
1 DeFi STOA(STA) til NZD
$0.001989
1 DeFi STOA(STA) til PAB
B/.0.00117
1 DeFi STOA(STA) til PGK
K0.0048906
1 DeFi STOA(STA) til QAR
ر.ق0.0042471
1 DeFi STOA(STA) til RSD
дин.0.1167192
1 DeFi STOA(STA) til UZS
soʻm14.4444339
1 DeFi STOA(STA) til ALL
L0.0964782
1 DeFi STOA(STA) til ANG
ƒ0.0020943
1 DeFi STOA(STA) til AWG
ƒ0.002106
1 DeFi STOA(STA) til BBD
$0.00234
1 DeFi STOA(STA) til BAM
KM0.0019422
1 DeFi STOA(STA) til BIF
Fr3.49245
1 DeFi STOA(STA) til BND
$0.0014976
1 DeFi STOA(STA) til BSD
$0.00117
1 DeFi STOA(STA) til JMD
$0.1876797
1 DeFi STOA(STA) til KHR
4.6987902
1 DeFi STOA(STA) til KMF
Fr0.48906
1 DeFi STOA(STA) til LAK
25.4347821
1 DeFi STOA(STA) til LKR
Rs0.3539016
1 DeFi STOA(STA) til MDL
L0.019305
1 DeFi STOA(STA) til MGA
Ar5.1769809
1 DeFi STOA(STA) til MOP
P0.0093717
1 DeFi STOA(STA) til MVR
0.017901
1 DeFi STOA(STA) til MWK
MK2.0312487
1 DeFi STOA(STA) til MZN
MT0.074763
1 DeFi STOA(STA) til NPR
Rs0.1648764
1 DeFi STOA(STA) til PYG
8.35614
1 DeFi STOA(STA) til RWF
Fr1.69533
1 DeFi STOA(STA) til SBD
$0.009594
1 DeFi STOA(STA) til SCR
0.0178074
1 DeFi STOA(STA) til SRD
$0.0445653
1 DeFi STOA(STA) til SVC
$0.0102375
1 DeFi STOA(STA) til SZL
L0.0202995
1 DeFi STOA(STA) til TMT
m0.004095
1 DeFi STOA(STA) til TND
د.ت0.0034047
1 DeFi STOA(STA) til TTD
$0.0079209
1 DeFi STOA(STA) til UGX
Sh4.10436
1 DeFi STOA(STA) til XAF
Fr0.65286
1 DeFi STOA(STA) til XCD
$0.003159
1 DeFi STOA(STA) til XOF
Fr0.65286
1 DeFi STOA(STA) til XPF
Fr0.11817
1 DeFi STOA(STA) til BWP
P0.0155844
1 DeFi STOA(STA) til BZD
$0.0023517
1 DeFi STOA(STA) til CVE
$0.1097226
1 DeFi STOA(STA) til DJF
Fr0.20826
1 DeFi STOA(STA) til DOP
$0.0725634
1 DeFi STOA(STA) til DZD
د.ج0.1516086
1 DeFi STOA(STA) til FJD
$0.0026325
1 DeFi STOA(STA) til GNF
Fr10.17315
1 DeFi STOA(STA) til GTQ
Q0.0089622
1 DeFi STOA(STA) til GYD
$0.2448693
1 DeFi STOA(STA) til ISK
kr0.14157

DeFi STOA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DeFi STOA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DeFi STOA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DeFi STOA

Hvor mye er DeFi STOA (STA) verdt i dag?
Live STA prisen i USD er 0.00117 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STA til USD er $ 0.00117. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DeFi STOA?
Markedsverdien for STA er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STA?
Den sirkulerende forsyningen av STA er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTA ?
STA oppnådde en ATH-pris på 0.8979185539131536 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STA?
STA så en ATL-pris på 0.000997990656179079 USD.
Hva er handelsvolumet til STA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STA er $ 13.69 USD.
Vil STA gå høyere i år?
STA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:56:55 (UTC+8)

DeFi STOA (STA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

STA-til-USD-kalkulator

Beløp

STA
STA
USD
USD

1 STA = 0.00117 USD

Handle STA

STAUSDT
$0.00117
$0.00117$0.00117
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker