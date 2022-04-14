SquadSwap (SQUAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SquadSwap (SQUAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SquadSwap (SQUAD) Informasjon SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance. Offisiell nettside: https://squadswap.com/ Teknisk dokument: https://squadswap.com/squadswapwhitepaper.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x2d2567DeC25c9795117228aDC7FD58116D2E310C Kjøp SQUAD nå!

SquadSwap (SQUAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SquadSwap (SQUAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 64.97M $ 64.97M $ 64.97M All-time high: $ 0.33879 $ 0.33879 $ 0.33879 All-Time Low: $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 Nåværende pris: $ 0.06497 $ 0.06497 $ 0.06497 Lær mer om SquadSwap (SQUAD) pris

SquadSwap (SQUAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SquadSwap (SQUAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SQUAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SQUAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SQUADs tokenomics, kan du utforske SQUAD tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SQUAD Interessert i å legge til SquadSwap (SQUAD) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SQUAD, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SQUAD på MEXC nå!

SquadSwap (SQUAD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SQUAD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SQUAD nå!

SQUAD prisforutsigelse Vil du vite hvor SQUAD kan være på vei? Vår SQUAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SQUAD tokenets prisforutsigelse nå!

