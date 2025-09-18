Hva er SquadSwap (SQUAD)

SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance.

SquadSwap er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SquadSwap investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SQUAD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om SquadSwap på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SquadSwap kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SquadSwap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SquadSwap (SQUAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SquadSwap (SQUAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SquadSwap.

Sjekk SquadSwapprisprognosen nå!

SquadSwap (SQUAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SquadSwap (SQUAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SQUAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SquadSwap (SQUAD)

Leter du etter hvordan du kjøperSquadSwap? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SquadSwap på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SQUAD til lokale valutaer

Prøv konverting

SquadSwap Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SquadSwap, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SquadSwap Hvor mye er SquadSwap (SQUAD) verdt i dag? Live SQUAD prisen i USD er 0.05576 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SQUAD-til-USD-pris? $ 0.05576 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SQUAD til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SquadSwap? Markedsverdien for SQUAD er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SQUAD? Den sirkulerende forsyningen av SQUAD er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSQUAD ? SQUAD oppnådde en ATH-pris på 0.23402448454377014 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SQUAD? SQUAD så en ATL-pris på 0.009505325106395283 USD . Hva er handelsvolumet til SQUAD? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SQUAD er $ 56.38K USD . Vil SQUAD gå høyere i år? SQUAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SQUAD prisprognosen for en mer grundig analyse.

SquadSwap (SQUAD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

