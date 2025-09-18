Dagens SquadSwap livepris er 0.05576 USD. Spor prisoppdateringer for SQUAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SQUAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SquadSwap livepris er 0.05576 USD. Spor prisoppdateringer for SQUAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SQUAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SQUAD

SQUAD Prisinformasjon

SQUAD teknisk dokument

SQUAD Offisiell nettside

SQUAD tokenomics

SQUAD Prisprognose

SQUAD-historikk

SQUAD Kjøpeguide

SQUAD-til-fiat-valutakonverter

SQUAD Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SquadSwap Logo

SquadSwap Pris(SQUAD)

1 SQUAD til USD livepris:

$0.05573
$0.05573$0.05573
+0.08%1D
USD
SquadSwap (SQUAD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:56:41 (UTC+8)

SquadSwap (SQUAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05128
$ 0.05128$ 0.05128
24 timer lav
$ 0.05835
$ 0.05835$ 0.05835
24 timer høy

$ 0.05128
$ 0.05128$ 0.05128

$ 0.05835
$ 0.05835$ 0.05835

$ 0.23402448454377014
$ 0.23402448454377014$ 0.23402448454377014

$ 0.009505325106395283
$ 0.009505325106395283$ 0.009505325106395283

-0.13%

+0.08%

-3.01%

-3.01%

SquadSwap (SQUAD) sanntidsprisen er $ 0.05576. I løpet av de siste 24 timene har SQUAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05128 og et toppnivå på $ 0.05835, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SQUAD er $ 0.23402448454377014, mens den rekordlave prisen er $ 0.009505325106395283.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SQUAD endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, +0.08% over 24 timer og -3.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SquadSwap (SQUAD) Markedsinformasjon

No.7816

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.38K
$ 56.38K$ 56.38K

$ 55.76M
$ 55.76M$ 55.76M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på SquadSwap er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.38K. Den sirkulerende forsyningen på SQUAD er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 55.76M.

SquadSwap (SQUAD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SquadSwap for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000445+0.08%
30 dager$ -0.00174-3.03%
60 dager$ -0.01232-18.10%
90 dager$ -0.01406-20.14%
SquadSwap Prisendring i dag

I dag registrerte SQUAD en endring på $ +0.0000445 (+0.08%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SquadSwap 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00174 (-3.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SquadSwap 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SQUAD en endring på $ -0.01232 (-18.10%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SquadSwap 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01406-20.14% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SquadSwap (SQUAD)?

Sjekk ut SquadSwap Prishistorikk-siden nå.

Hva er SquadSwap (SQUAD)

SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance.

SquadSwap er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SquadSwap investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SQUAD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SquadSwap på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SquadSwap kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SquadSwap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SquadSwap (SQUAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SquadSwap (SQUAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SquadSwap.

Sjekk SquadSwapprisprognosen nå!

SquadSwap (SQUAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SquadSwap (SQUAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SQUAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SquadSwap (SQUAD)

Leter du etter hvordan du kjøperSquadSwap? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SquadSwap på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SQUAD til lokale valutaer

1 SquadSwap(SQUAD) til VND
1,467.3244
1 SquadSwap(SQUAD) til AUD
A$0.0841976
1 SquadSwap(SQUAD) til GBP
0.0412624
1 SquadSwap(SQUAD) til EUR
0.047396
1 SquadSwap(SQUAD) til USD
$0.05576
1 SquadSwap(SQUAD) til MYR
RM0.234192
1 SquadSwap(SQUAD) til TRY
2.3067912
1 SquadSwap(SQUAD) til JPY
¥8.19672
1 SquadSwap(SQUAD) til ARS
ARS$82.2415392
1 SquadSwap(SQUAD) til RUB
4.65596
1 SquadSwap(SQUAD) til INR
4.9118984
1 SquadSwap(SQUAD) til IDR
Rp929.3329616
1 SquadSwap(SQUAD) til KRW
77.8766464
1 SquadSwap(SQUAD) til PHP
3.1827808
1 SquadSwap(SQUAD) til EGP
￡E.2.684844
1 SquadSwap(SQUAD) til BRL
R$0.2966432
1 SquadSwap(SQUAD) til CAD
C$0.0763912
1 SquadSwap(SQUAD) til BDT
6.7882224
1 SquadSwap(SQUAD) til NGN
83.3478176
1 SquadSwap(SQUAD) til COP
$217.8125
1 SquadSwap(SQUAD) til ZAR
R.0.967436
1 SquadSwap(SQUAD) til UAH
2.3040032
1 SquadSwap(SQUAD) til TZS
T.Sh.138.0193824
1 SquadSwap(SQUAD) til VES
Bs9.08888
1 SquadSwap(SQUAD) til CLP
$53.2508
1 SquadSwap(SQUAD) til PKR
Rs15.8269184
1 SquadSwap(SQUAD) til KZT
30.1890216
1 SquadSwap(SQUAD) til THB
฿1.7753984
1 SquadSwap(SQUAD) til TWD
NT$1.6856248
1 SquadSwap(SQUAD) til AED
د.إ0.2046392
1 SquadSwap(SQUAD) til CHF
Fr0.0440504
1 SquadSwap(SQUAD) til HKD
HK$0.4332552
1 SquadSwap(SQUAD) til AMD
֏21.339352
1 SquadSwap(SQUAD) til MAD
.د.م0.5029552
1 SquadSwap(SQUAD) til MXN
$1.0265416
1 SquadSwap(SQUAD) til SAR
ريال0.2091
1 SquadSwap(SQUAD) til ETB
Br8.0054632
1 SquadSwap(SQUAD) til KES
KSh7.2030768
1 SquadSwap(SQUAD) til JOD
د.أ0.03953384
1 SquadSwap(SQUAD) til PLN
0.2018512
1 SquadSwap(SQUAD) til RON
лв0.2408832
1 SquadSwap(SQUAD) til SEK
kr0.5247016
1 SquadSwap(SQUAD) til BGN
лв0.0925616
1 SquadSwap(SQUAD) til HUF
Ft18.542988
1 SquadSwap(SQUAD) til CZK
1.1525592
1 SquadSwap(SQUAD) til KWD
د.ك0.0170068
1 SquadSwap(SQUAD) til ILS
0.1856808
1 SquadSwap(SQUAD) til BOB
Bs0.3853016
1 SquadSwap(SQUAD) til AZN
0.094792
1 SquadSwap(SQUAD) til TJS
SM0.5219136
1 SquadSwap(SQUAD) til GEL
0.150552
1 SquadSwap(SQUAD) til AOA
Kz50.8291432
1 SquadSwap(SQUAD) til BHD
.د.ب0.02102152
1 SquadSwap(SQUAD) til BMD
$0.05576
1 SquadSwap(SQUAD) til DKK
kr0.354076
1 SquadSwap(SQUAD) til HNL
L1.4614696
1 SquadSwap(SQUAD) til MUR
2.5281584
1 SquadSwap(SQUAD) til NAD
$0.967436
1 SquadSwap(SQUAD) til NOK
kr0.5542544
1 SquadSwap(SQUAD) til NZD
$0.094792
1 SquadSwap(SQUAD) til PAB
B/.0.05576
1 SquadSwap(SQUAD) til PGK
K0.2330768
1 SquadSwap(SQUAD) til QAR
ر.ق0.2024088
1 SquadSwap(SQUAD) til RSD
дин.5.5626176
1 SquadSwap(SQUAD) til UZS
soʻm688.3945592
1 SquadSwap(SQUAD) til ALL
L4.5979696
1 SquadSwap(SQUAD) til ANG
ƒ0.0998104
1 SquadSwap(SQUAD) til AWG
ƒ0.100368
1 SquadSwap(SQUAD) til BBD
$0.11152
1 SquadSwap(SQUAD) til BAM
KM0.0925616
1 SquadSwap(SQUAD) til BIF
Fr166.4436
1 SquadSwap(SQUAD) til BND
$0.0713728
1 SquadSwap(SQUAD) til BSD
$0.05576
1 SquadSwap(SQUAD) til JMD
$8.9444616
1 SquadSwap(SQUAD) til KHR
223.9355056
1 SquadSwap(SQUAD) til KMF
Fr23.30768
1 SquadSwap(SQUAD) til LAK
1,212.1738888
1 SquadSwap(SQUAD) til LKR
Rs16.8662848
1 SquadSwap(SQUAD) til MDL
L0.92004
1 SquadSwap(SQUAD) til MGA
Ar246.7251752
1 SquadSwap(SQUAD) til MOP
P0.4466376
1 SquadSwap(SQUAD) til MVR
0.853128
1 SquadSwap(SQUAD) til MWK
MK96.8054936
1 SquadSwap(SQUAD) til MZN
MT3.563064
1 SquadSwap(SQUAD) til NPR
Rs7.8576992
1 SquadSwap(SQUAD) til PYG
398.23792
1 SquadSwap(SQUAD) til RWF
Fr80.79624
1 SquadSwap(SQUAD) til SBD
$0.457232
1 SquadSwap(SQUAD) til SCR
0.8486672
1 SquadSwap(SQUAD) til SRD
$2.1238984
1 SquadSwap(SQUAD) til SVC
$0.4879
1 SquadSwap(SQUAD) til SZL
L0.967436
1 SquadSwap(SQUAD) til TMT
m0.19516
1 SquadSwap(SQUAD) til TND
د.ت0.1622616
1 SquadSwap(SQUAD) til TTD
$0.3774952
1 SquadSwap(SQUAD) til UGX
Sh195.60608
1 SquadSwap(SQUAD) til XAF
Fr31.11408
1 SquadSwap(SQUAD) til XCD
$0.150552
1 SquadSwap(SQUAD) til XOF
Fr31.11408
1 SquadSwap(SQUAD) til XPF
Fr5.63176
1 SquadSwap(SQUAD) til BWP
P0.7427232
1 SquadSwap(SQUAD) til BZD
$0.1120776
1 SquadSwap(SQUAD) til CVE
$5.2291728
1 SquadSwap(SQUAD) til DJF
Fr9.92528
1 SquadSwap(SQUAD) til DOP
$3.4582352
1 SquadSwap(SQUAD) til DZD
د.ج7.2253808
1 SquadSwap(SQUAD) til FJD
$0.12546
1 SquadSwap(SQUAD) til GNF
Fr484.8332
1 SquadSwap(SQUAD) til GTQ
Q0.4271216
1 SquadSwap(SQUAD) til GYD
$11.6700104
1 SquadSwap(SQUAD) til ISK
kr6.74696

SquadSwap Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SquadSwap, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SquadSwap nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SquadSwap

Hvor mye er SquadSwap (SQUAD) verdt i dag?
Live SQUAD prisen i USD er 0.05576 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SQUAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SQUAD til USD er $ 0.05576. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SquadSwap?
Markedsverdien for SQUAD er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SQUAD?
Den sirkulerende forsyningen av SQUAD er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSQUAD ?
SQUAD oppnådde en ATH-pris på 0.23402448454377014 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SQUAD?
SQUAD så en ATL-pris på 0.009505325106395283 USD.
Hva er handelsvolumet til SQUAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SQUAD er $ 56.38K USD.
Vil SQUAD gå høyere i år?
SQUAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SQUAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:56:41 (UTC+8)

SquadSwap (SQUAD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SQUAD-til-USD-kalkulator

Beløp

SQUAD
SQUAD
USD
USD

1 SQUAD = 0.05576 USD

Handle SQUAD

SQUADUSDT
$0.05573
$0.05573$0.05573
+0.10%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker