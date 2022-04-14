SubQuery Network (SQT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SubQuery Network (SQT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SubQuery Network (SQT) Informasjon SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. Offisiell nettside: https://www.subquery.network Teknisk dokument: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85 Kjøp SQT nå!

SubQuery Network (SQT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SubQuery Network (SQT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Total forsyning: $ 10.18B $ 10.18B $ 10.18B Sirkulerende forsyning: $ 2.90B $ 2.90B $ 2.90B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.17M $ 7.17M $ 7.17M All-time high: $ 0.011456 $ 0.011456 $ 0.011456 All-Time Low: $ 0.000706194275151456 $ 0.000706194275151456 $ 0.000706194275151456 Nåværende pris: $ 0.0007049 $ 0.0007049 $ 0.0007049 Lær mer om SubQuery Network (SQT) pris

SubQuery Network (SQT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SubQuery Network (SQT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SQT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SQT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SQTs tokenomics, kan du utforske SQT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SQT Interessert i å legge til SubQuery Network (SQT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SQT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SQT på MEXC nå!

SubQuery Network (SQT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SQT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SQT nå!

SQT prisforutsigelse Vil du vite hvor SQT kan være på vei? Vår SQT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SQT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!