SeaFi (SPT) Informasjon SeaPad is a fair, innovative, and trusted launchpad platform that builds on new emerging blockchain platforms such as Sui, Sei, Arbitrum, zkSync, and others. Offisiell nettside: https://seafi.ai Teknisk dokument: https://docs.seafi.ai/ Blokkutforsker: https://suivision.xyz/coin/0xb779486cfd6c19e9218cc7dc17c453014d2d9ba12d2ee4dbb0ec4e1e02ae1cca::spt::SPT Kjøp SPT nå!

SeaFi (SPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SeaFi (SPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 Total forsyning: $ 98.60M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 733.00K All-time high: $ 0.28958 All-Time Low: $ 0.00883870930302408 Nåværende pris: $ 0.00733 Lær mer om SeaFi (SPT) pris

SeaFi (SPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SeaFi (SPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPTs tokenomics, kan du utforske SPT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SPT Interessert i å legge til SeaFi (SPT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SPT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SPT på MEXC nå!

SeaFi (SPT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SPT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SPT nå!

SPT prisforutsigelse Vil du vite hvor SPT kan være på vei? Vår SPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPT tokenets prisforutsigelse nå!

