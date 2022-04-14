GhostyCash (SPKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GhostyCash (SPKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GhostyCash (SPKY) Informasjon One-stop multichain bridge with optional privacy. Offisiell nettside: https://www.ghosty.cash/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/SPKYc2DJvTkM9LXZAsTgDpnWtjeZfyDJ1oNe2TwpgV6 Kjøp SPKY nå!

GhostyCash (SPKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GhostyCash (SPKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 365.15K $ 365.15K $ 365.15K Total forsyning: $ 18.00M $ 18.00M $ 18.00M Sirkulerende forsyning: $ 9.13M $ 9.13M $ 9.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 720.01K $ 720.01K $ 720.01K All-time high: $ 5.1987 $ 5.1987 $ 5.1987 All-Time Low: $ 0.022284950377794287 $ 0.022284950377794287 $ 0.022284950377794287 Nåværende pris: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Lær mer om GhostyCash (SPKY) pris

GhostyCash (SPKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GhostyCash (SPKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPKYs tokenomics, kan du utforske SPKY tokenets livepris!

GhostyCash (SPKY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SPKY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SPKY nå!

SPKY prisforutsigelse Vil du vite hvor SPKY kan være på vei? Vår SPKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPKY tokenets prisforutsigelse nå!

