One-stop multichain bridge with optional privacy.

GhostyCash (SPKY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GhostyCash (SPKY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPKY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GhostyCash Hvor mye er GhostyCash (SPKY) verdt i dag? Live SPKY prisen i USD er 0.0393 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SPKY-til-USD-pris? $ 0.0393 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SPKY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for GhostyCash? Markedsverdien for SPKY er $ 358.76K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SPKY? Den sirkulerende forsyningen av SPKY er 9.13M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPKY ? SPKY oppnådde en ATH-pris på 5.1246000120625315 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SPKY? SPKY så en ATL-pris på 0.022284950377794287 USD . Hva er handelsvolumet til SPKY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPKY er $ 3.71K USD . Vil SPKY gå høyere i år? SPKY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPKY prisprognosen for en mer grundig analyse.

GhostyCash (SPKY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

