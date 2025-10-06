Spendler pris i dag

Sanntids Spendler (SPDL) pris i dag er $ 0.0000003, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SPDL til USD konverteringssats er $ 0.0000003 per SPDL.

Spendler rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SPDL. I løpet av de siste 24 timene SPDL har den blitt handlet mellom $ 0.00000029(laveste) og $ 0.0000003 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har SPDL beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og +25.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 3.05.

Spendler (SPDL) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Fullt utvannet markedsverdi $ 3.00K$ 3.00K $ 3.00K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Spendler er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.05. Den sirkulerende forsyningen på SPDL er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.00K.