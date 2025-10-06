SoulLayer pris i dag

Sanntids SoulLayer (SOULLAYER) pris i dag er $ 0.00003281, med en 16.30% endring de siste 24 timene. Nåværende SOULLAYER til USD konverteringssats er $ 0.00003281 per SOULLAYER.

SoulLayer rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SOULLAYER. I løpet av de siste 24 timene SOULLAYER har den blitt handlet mellom $ 0.00002442(laveste) og $ 0.00003463 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har SOULLAYER beveget seg -2.41% i løpet av den siste timen og -12.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 2.03M.

SoulLayer (SOULLAYER) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Fullt utvannet markedsverdi $ 656.20K$ 656.20K $ 656.20K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Offentlig blokkjede BASE

Nåværende markedsverdi på SoulLayer er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.03M. Den sirkulerende forsyningen på SOULLAYER er --, med en total tilgang på 20000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 656.20K.