SOS (SOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SOS (SOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

SOS (SOS) Informasjon $SOS is the token to pay tribute, to protect, to promote all NFT creators, collectors and markets for nurturing the entire NFT ecosystem. Offisiell nettside: https://www.theopendao.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/6Q5fvsJ6kgAFmisgDqqyaFd9FURYzHf8MCUbpAUaGZnE

SOS (SOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SOS (SOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 291.30K $ 291.30K $ 291.30K Total forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Sirkulerende forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 291.30K $ 291.30K $ 291.30K All-time high: $ 0.00001177 $ 0.00001177 $ 0.00001177 All-Time Low: $ 0.000000001239354748 $ 0.000000001239354748 $ 0.000000001239354748 Nåværende pris: $ 0.000000002913 $ 0.000000002913 $ 0.000000002913 Lær mer om SOS (SOS) pris

SOS (SOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOS (SOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOSs tokenomics, kan du utforske SOS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SOS Interessert i å legge til SOS (SOS) i porteføljen din?

SOS (SOS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SOS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SOS nå!

SOS prisforutsigelse Vil du vite hvor SOS kan være på vei? Vår SOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOS tokenets prisforutsigelse nå!

