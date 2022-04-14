Sora (SORA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sora (SORA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sora (SORA) Informasjon Discover the future of video production with SORA, the pioneering token project at the intersection of blockchain technology and artificial intelligence. Offisiell nettside: https://sora-ai.vip/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xb8a87405d9a4F2F866319B77004e88dfF66c0d92 Kjøp SORA nå!

Sora (SORA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sora (SORA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 277.60K $ 277.60K $ 277.60K All-time high: $ 0.02559 $ 0.02559 $ 0.02559 All-Time Low: $ 0.000010247393960688 $ 0.000010247393960688 $ 0.000010247393960688 Nåværende pris: $ 0.0002776 $ 0.0002776 $ 0.0002776 Lær mer om Sora (SORA) pris

Sora (SORA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sora (SORA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SORA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SORA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SORAs tokenomics, kan du utforske SORA tokenets livepris!

Sora (SORA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SORA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SORA nå!

SORA prisforutsigelse Vil du vite hvor SORA kan være på vei? Vår SORA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SORA tokenets prisforutsigelse nå!

