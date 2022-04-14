SophiaVerse (SOPHIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SophiaVerse (SOPHIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SophiaVerse (SOPHIA) Informasjon SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity. Offisiell nettside: https://sophiaverse.ai Teknisk dokument: https://uploads-ssl.webflow.com/622c1e6eb1cd192ecedc6225/6478bea1a315bfb5780f59fb_SophiaVerse%20Whitepaper%20v2.0.pdf Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x73fbd93bfda83b111ddc092aa3a4ca77fd30d380 Kjøp SOPHIA nå!

SophiaVerse (SOPHIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SophiaVerse (SOPHIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M All-time high: $ 0.2699 $ 0.2699 $ 0.2699 All-Time Low: $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 Nåværende pris: $ 0.00349 $ 0.00349 $ 0.00349 Lær mer om SophiaVerse (SOPHIA) pris

SophiaVerse (SOPHIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SophiaVerse (SOPHIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOPHIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOPHIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOPHIAs tokenomics, kan du utforske SOPHIA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SOPHIA Interessert i å legge til SophiaVerse (SOPHIA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SOPHIA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SOPHIA på MEXC nå!

SophiaVerse (SOPHIA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SOPHIA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SOPHIA nå!

SOPHIA prisforutsigelse Vil du vite hvor SOPHIA kan være på vei? Vår SOPHIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOPHIA tokenets prisforutsigelse nå!

