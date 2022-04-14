Sonorus (SONORUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sonorus (SONORUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sonorus (SONORUS) Informasjon Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded. Offisiell nettside: https://sonorus.network/ Teknisk dokument: https://sonorus.gitbook.io/sonorus-whitepaper/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xF3A587d1AC967b40DB59223434BAf0C6e11588EA Kjøp SONORUS nå!

Sonorus (SONORUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sonorus (SONORUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M All-time high: $ 0.37918 $ 0.37918 $ 0.37918 All-Time Low: $ 0.001040860810939158 $ 0.001040860810939158 $ 0.001040860810939158 Nåværende pris: $ 0.001115 $ 0.001115 $ 0.001115 Lær mer om Sonorus (SONORUS) pris

Sonorus (SONORUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sonorus (SONORUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SONORUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SONORUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SONORUSs tokenomics, kan du utforske SONORUS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SONORUS Interessert i å legge til Sonorus (SONORUS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SONORUS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SONORUS på MEXC nå!

Sonorus (SONORUS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SONORUS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SONORUS nå!

SONORUS prisforutsigelse Vil du vite hvor SONORUS kan være på vei? Vår SONORUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SONORUS tokenets prisforutsigelse nå!

