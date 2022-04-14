SOLS (SOLS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SOLS (SOLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SOLS (SOLS) Informasjon Sols is based on the indexing system of Solana inscriptions, and also provides BRC20 tokens with cross-chain access to the Solana network.There is another token with the same name. Please be careful to distinguish. The current contract address ends with QjbA.Please refer to its official website:https://sols.cc/ Offisiell nettside: https://sols.cc/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Erg9C3kghTDShXho5a15v1gv62vyud6D9Mx1FV4hQjbA Kjøp SOLS nå!

SOLS (SOLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SOLS (SOLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.81K $ 33.81K $ 33.81K All-time high: $ 0.7199 $ 0.7199 $ 0.7199 All-Time Low: $ 0.000917755130923018 $ 0.000917755130923018 $ 0.000917755130923018 Nåværende pris: $ 0.00161 $ 0.00161 $ 0.00161 Lær mer om SOLS (SOLS) pris

SOLS (SOLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOLS (SOLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLSs tokenomics, kan du utforske SOLS tokenets livepris!

SOLS (SOLS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SOLS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SOLS nå!

SOLS prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLS kan være på vei? Vår SOLS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLS tokenets prisforutsigelse nå!

