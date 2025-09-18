Dagens SOLS livepris er 0.0026 USD. Spor prisoppdateringer for SOLS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SOLS livepris er 0.0026 USD. Spor prisoppdateringer for SOLS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SOLS Logo

SOLS Pris(SOLS)

1 SOLS til USD livepris:

$0.0026
$0.0026$0.0026
0.00%1D
USD
SOLS (SOLS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:27:11 (UTC+8)

SOLS (SOLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026
24 timer lav
$ 0.00417
$ 0.00417$ 0.00417
24 timer høy

$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026

$ 0.00417
$ 0.00417$ 0.00417

$ 0.36643301474926987
$ 0.36643301474926987$ 0.36643301474926987

$ 0.000917755130923018
$ 0.000917755130923018$ 0.000917755130923018

0.00%

0.00%

+68.83%

+68.83%

SOLS (SOLS) sanntidsprisen er $ 0.0026. I løpet av de siste 24 timene har SOLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0026 og et toppnivå på $ 0.00417, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLS er $ 0.36643301474926987, mens den rekordlave prisen er $ 0.000917755130923018.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLS endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +68.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOLS (SOLS) Markedsinformasjon

No.5633

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 187.59
$ 187.59$ 187.59

$ 54.59K
$ 54.59K$ 54.59K

0.00
0.00 0.00

20,996,900
20,996,900 20,996,900

SOL

Nåværende markedsverdi på SOLS er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 187.59. Den sirkulerende forsyningen på SOLS er 0.00, med en total tilgang på 20996900. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.59K.

SOLS (SOLS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SOLS for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00122-31.94%
60 dager$ -0.00323-55.41%
90 dager$ -0.00045-14.76%
SOLS Prisendring i dag

I dag registrerte SOLS en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SOLS 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00122 (-31.94%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SOLS 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SOLS en endring på $ -0.00323 (-55.41%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SOLS 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00045-14.76% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SOLS (SOLS)?

Sjekk ut SOLS Prishistorikk-siden nå.

Hva er SOLS (SOLS)

Sols is based on the indexing system of Solana inscriptions, and also provides BRC20 tokens with cross-chain access to the Solana network.There is another token with the same name. Please be careful to distinguish. The current contract address ends with QjbA.Please refer to its official website:https://sols.cc/

SOLS er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SOLS investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SOLS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SOLS på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SOLS kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SOLS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SOLS (SOLS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SOLS (SOLS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SOLS.

Sjekk SOLSprisprognosen nå!

SOLS (SOLS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SOLS (SOLS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOLS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SOLS (SOLS)

Leter du etter hvordan du kjøperSOLS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SOLS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SOLS til lokale valutaer

SOLS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SOLS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell SOLS nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SOLS

Hvor mye er SOLS (SOLS) verdt i dag?
Live SOLS prisen i USD er 0.0026 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOLS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOLS til USD er $ 0.0026. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SOLS?
Markedsverdien for SOLS er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOLS?
Den sirkulerende forsyningen av SOLS er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOLS ?
SOLS oppnådde en ATH-pris på 0.36643301474926987 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOLS?
SOLS så en ATL-pris på 0.000917755130923018 USD.
Hva er handelsvolumet til SOLS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOLS er $ 187.59 USD.
Vil SOLS gå høyere i år?
SOLS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOLS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:27:11 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

