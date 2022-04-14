Stohn Coin (SOH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stohn Coin (SOH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stohn Coin (SOH) Informasjon Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network. Offisiell nettside: https://stohncoin.org Teknisk dokument: https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf Blokkutforsker: https://stohnexplorer.com/ Kjøp SOH nå!

Stohn Coin (SOH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stohn Coin (SOH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 14.95M $ 14.95M $ 14.95M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 932.00K $ 932.00K $ 932.00K All-time high: $ 0.0372 $ 0.0372 $ 0.0372 All-Time Low: $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 Nåværende pris: $ 0.0233 $ 0.0233 $ 0.0233 Lær mer om Stohn Coin (SOH) pris

Stohn Coin (SOH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stohn Coin (SOH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOHs tokenomics, kan du utforske SOH tokenets livepris!

Stohn Coin (SOH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SOH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SOH nå!

SOH prisforutsigelse Vil du vite hvor SOH kan være på vei? Vår SOH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOH tokenets prisforutsigelse nå!

