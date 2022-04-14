Sensay (SNSY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sensay (SNSY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sensay (SNSY) Informasjon Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless. Offisiell nettside: https://www.snsy.ai/ Teknisk dokument: https://docs.snsy.ai Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x82a605D6D9114F4Ad6D5Ee461027477EeED31E34 Kjøp SNSY nå!

Sensay (SNSY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sensay (SNSY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.18M $ 7.18M $ 7.18M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.79M $ 13.79M $ 13.79M All-time high: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 All-Time Low: $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 Nåværende pris: $ 0.001379 $ 0.001379 $ 0.001379 Lær mer om Sensay (SNSY) pris

Sensay (SNSY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sensay (SNSY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNSY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNSY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNSYs tokenomics, kan du utforske SNSY tokenets livepris!

