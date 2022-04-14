SwarmNode.ai (SNAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SwarmNode.ai (SNAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SwarmNode.ai (SNAI) Informasjon SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK. Offisiell nettside: https://swarmnode.ai/ Teknisk dokument: https://docs.swarmnode.ai/docs/sdk/introduction Blokkutforsker: https://solscan.io/token/Hjw6bEcHtbHGpQr8onG3izfJY5DJiWdt7uk2BfdSpump Kjøp SNAI nå!

SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SwarmNode.ai (SNAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M Total forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Sirkulerende forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M All-time high: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 All-Time Low: $ 0.000926233159983312 $ 0.000926233159983312 $ 0.000926233159983312 Nåværende pris: $ 0.005901 $ 0.005901 $ 0.005901 Lær mer om SwarmNode.ai (SNAI) pris

SwarmNode.ai (SNAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SwarmNode.ai (SNAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNAIs tokenomics, kan du utforske SNAI tokenets livepris!

