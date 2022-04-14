smolecoin (SMOLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i smolecoin (SMOLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

smolecoin (SMOLE) Informasjon smolecoin is a meme coin on the Solana chain. Offisiell nettside: https://www.smolecoin.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9Ttyez3xiruyj6cqaR495hbBkJU6SUWdV6AmQ9MvbyyS Kjøp SMOLE nå!

smolecoin (SMOLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for smolecoin (SMOLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.37M $ 21.37M $ 21.37M All-time high: $ 0.000288 $ 0.000288 $ 0.000288 All-Time Low: $ 0.000021198867265659 $ 0.000021198867265659 $ 0.000021198867265659 Nåværende pris: $ 0.00005089 $ 0.00005089 $ 0.00005089 Lær mer om smolecoin (SMOLE) pris

smolecoin (SMOLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak smolecoin (SMOLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMOLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMOLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SMOLEs tokenomics, kan du utforske SMOLE tokenets livepris!

smolecoin (SMOLE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SMOLE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SMOLE nå!

SMOLE prisforutsigelse Vil du vite hvor SMOLE kan være på vei? Vår SMOLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SMOLE tokenets prisforutsigelse nå!

