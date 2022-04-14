Sky Protocol (SKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sky Protocol (SKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sky Protocol (SKY) Informasjon The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem. Offisiell nettside: https://sky.money/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x56072c95faa701256059aa122697b133aded9279 Kjøp SKY nå!

Sky Protocol (SKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sky Protocol (SKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.59B $ 1.59B $ 1.59B Total forsyning: $ 23.46B $ 23.46B $ 23.46B Sirkulerende forsyning: $ 23.42B $ 23.42B $ 23.42B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B All-time high: $ 0.082 $ 0.082 $ 0.082 All-Time Low: $ 0.03429823458617939 $ 0.03429823458617939 $ 0.03429823458617939 Nåværende pris: $ 0.06809 $ 0.06809 $ 0.06809 Lær mer om Sky Protocol (SKY) pris

Sky Protocol (SKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sky Protocol (SKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SKYs tokenomics, kan du utforske SKY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SKY Interessert i å legge til Sky Protocol (SKY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SKY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SKY på MEXC nå!

Sky Protocol (SKY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SKY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SKY nå!

SKY prisforutsigelse Vil du vite hvor SKY kan være på vei? Vår SKY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SKY tokenets prisforutsigelse nå!

