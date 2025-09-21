Dagens Sky Protocol livepris er 0.06991 USD. Spor prisoppdateringer for SKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sky Protocol livepris er 0.06991 USD. Spor prisoppdateringer for SKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Sky Protocol Logo

Sky Protocol Pris(SKY)

1 SKY til USD livepris:

$0.06997
$0.06997$0.06997
-0.11%1D
USD
Sky Protocol (SKY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:37:23 (UTC+8)

Sky Protocol (SKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.06897
$ 0.06897$ 0.06897
24 timer lav
$ 0.07307
$ 0.07307$ 0.07307
24 timer høy

$ 0.06897
$ 0.06897$ 0.06897

$ 0.07307
$ 0.07307$ 0.07307

$ 0.1014326882096492
$ 0.1014326882096492$ 0.1014326882096492

$ 0.03429823458617939
$ 0.03429823458617939$ 0.03429823458617939

-1.21%

-0.11%

+99.74%

+99.74%

Sky Protocol (SKY) sanntidsprisen er $ 0.06991. I løpet av de siste 24 timene har SKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06897 og et toppnivå på $ 0.07307, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SKY er $ 0.1014326882096492, mens den rekordlave prisen er $ 0.03429823458617939.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SKY endret seg med -1.21% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og +99.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sky Protocol (SKY) Markedsinformasjon

No.60

$ 1.64B
$ 1.64B$ 1.64B

$ 222.02K
$ 222.02K$ 222.02K

$ 1.64B
$ 1.64B$ 1.64B

23.42B
23.42B 23.42B

23,462,665,147
23,462,665,147 23,462,665,147

23,462,665,147.365967
23,462,665,147.365967 23,462,665,147.365967

99.83%

0.04%

ETH

Nåværende markedsverdi på Sky Protocol er $ 1.64B, med et 24-timers handelsvolum på $ 222.02K. Den sirkulerende forsyningen på SKY er 23.42B, med en total tilgang på 23462665147.365967. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.64B.

Sky Protocol (SKY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sky Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000771-0.11%
30 dager$ +0.03491+99.74%
60 dager$ +0.03491+99.74%
90 dager$ +0.03491+99.74%
Sky Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte SKY en endring på $ -0.0000771 (-0.11%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sky Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.03491 (+99.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sky Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SKY en endring på $ +0.03491 (+99.74%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sky Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.03491+99.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sky Protocol (SKY)?

Sjekk ut Sky Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sky Protocol (SKY)

The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem.

Sky Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sky Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SKY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sky Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sky Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sky Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sky Protocol (SKY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sky Protocol (SKY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sky Protocol.

Sjekk Sky Protocolprisprognosen nå!

Sky Protocol (SKY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sky Protocol (SKY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SKY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sky Protocol (SKY)

Leter du etter hvordan du kjøperSky Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sky Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SKY til lokale valutaer

1 Sky Protocol(SKY) til VND
1,839.68165
1 Sky Protocol(SKY) til AUD
A$0.1055641
1 Sky Protocol(SKY) til GBP
0.0517334
1 Sky Protocol(SKY) til EUR
0.0594235
1 Sky Protocol(SKY) til USD
$0.06991
1 Sky Protocol(SKY) til MYR
RM0.293622
1 Sky Protocol(SKY) til TRY
2.8921767
1 Sky Protocol(SKY) til JPY
¥10.27677
1 Sky Protocol(SKY) til ARS
ARS$103.264061
1 Sky Protocol(SKY) til RUB
5.837485
1 Sky Protocol(SKY) til INR
6.1583719
1 Sky Protocol(SKY) til IDR
Rp1,165.1662006
1 Sky Protocol(SKY) til KRW
97.6391024
1 Sky Protocol(SKY) til PHP
3.9806754
1 Sky Protocol(SKY) til EGP
￡E.3.3668656
1 Sky Protocol(SKY) til BRL
R$0.3719212
1 Sky Protocol(SKY) til CAD
C$0.0957767
1 Sky Protocol(SKY) til BDT
8.5178344
1 Sky Protocol(SKY) til NGN
104.65527
1 Sky Protocol(SKY) til COP
$273.0859375
1 Sky Protocol(SKY) til ZAR
R.1.2122394
1 Sky Protocol(SKY) til UAH
2.8886812
1 Sky Protocol(SKY) til TZS
T.Sh.173.0440284
1 Sky Protocol(SKY) til VES
Bs11.39533
1 Sky Protocol(SKY) til CLP
$66.76405
1 Sky Protocol(SKY) til PKR
Rs19.8432544
1 Sky Protocol(SKY) til KZT
37.89122
1 Sky Protocol(SKY) til THB
฿2.2266335
1 Sky Protocol(SKY) til TWD
NT$2.1133793
1 Sky Protocol(SKY) til AED
د.إ0.2565697
1 Sky Protocol(SKY) til CHF
Fr0.0552289
1 Sky Protocol(SKY) til HKD
HK$0.5432007
1 Sky Protocol(SKY) til AMD
֏26.7853174
1 Sky Protocol(SKY) til MAD
.د.م0.6312873
1 Sky Protocol(SKY) til MXN
$1.286344
1 Sky Protocol(SKY) til SAR
ريال0.2621625
1 Sky Protocol(SKY) til ETB
Br10.0369787
1 Sky Protocol(SKY) til KES
KSh9.0386639
1 Sky Protocol(SKY) til JOD
د.أ0.04956619
1 Sky Protocol(SKY) til PLN
0.2537733
1 Sky Protocol(SKY) til RON
лв0.3020112
1 Sky Protocol(SKY) til SEK
kr0.6578531
1 Sky Protocol(SKY) til BGN
лв0.1160506
1 Sky Protocol(SKY) til HUF
Ft23.2408804
1 Sky Protocol(SKY) til CZK
1.4450397
1 Sky Protocol(SKY) til KWD
د.ك0.02132255
1 Sky Protocol(SKY) til ILS
0.2328003
1 Sky Protocol(SKY) til BOB
Bs0.4830781
1 Sky Protocol(SKY) til AZN
0.118847
1 Sky Protocol(SKY) til TJS
SM0.6550567
1 Sky Protocol(SKY) til GEL
0.188757
1 Sky Protocol(SKY) til AOA
Kz63.7278587
1 Sky Protocol(SKY) til BHD
.د.ب0.02635607
1 Sky Protocol(SKY) til BMD
$0.06991
1 Sky Protocol(SKY) til DKK
kr0.4439285
1 Sky Protocol(SKY) til HNL
L1.8323411
1 Sky Protocol(SKY) til MUR
3.1697194
1 Sky Protocol(SKY) til NAD
$1.2143367
1 Sky Protocol(SKY) til NOK
kr0.6949054
1 Sky Protocol(SKY) til NZD
$0.118847
1 Sky Protocol(SKY) til PAB
B/.0.06991
1 Sky Protocol(SKY) til PGK
K0.2922238
1 Sky Protocol(SKY) til QAR
ر.ق0.2544724
1 Sky Protocol(SKY) til RSD
дин.6.9735225
1 Sky Protocol(SKY) til UZS
soʻm863.0857897
1 Sky Protocol(SKY) til ALL
L5.7647786
1 Sky Protocol(SKY) til ANG
ƒ0.1251389
1 Sky Protocol(SKY) til AWG
ƒ0.125838
1 Sky Protocol(SKY) til BBD
$0.13982
1 Sky Protocol(SKY) til BAM
KM0.1160506
1 Sky Protocol(SKY) til BIF
Fr208.68135
1 Sky Protocol(SKY) til BND
$0.0894848
1 Sky Protocol(SKY) til BSD
$0.06991
1 Sky Protocol(SKY) til JMD
$11.2142631
1 Sky Protocol(SKY) til KHR
281.8945975
1 Sky Protocol(SKY) til KMF
Fr29.22238
1 Sky Protocol(SKY) til LAK
1,519.7825783
1 Sky Protocol(SKY) til LKR
Rs21.1652525
1 Sky Protocol(SKY) til MDL
L1.1612051
1 Sky Protocol(SKY) til MGA
Ar309.3356707
1 Sky Protocol(SKY) til MOP
P0.5599791
1 Sky Protocol(SKY) til MVR
1.069623
1 Sky Protocol(SKY) til MWK
MK121.3714501
1 Sky Protocol(SKY) til MZN
MT4.467249
1 Sky Protocol(SKY) til NPR
Rs9.8517172
1 Sky Protocol(SKY) til PYG
499.29722
1 Sky Protocol(SKY) til RWF
Fr101.29959
1 Sky Protocol(SKY) til SBD
$0.573262
1 Sky Protocol(SKY) til SCR
1.0018103
1 Sky Protocol(SKY) til SRD
$2.6628719
1 Sky Protocol(SKY) til SVC
$0.6124116
1 Sky Protocol(SKY) til SZL
L1.2129385
1 Sky Protocol(SKY) til TMT
m0.244685
1 Sky Protocol(SKY) til TND
د.ت0.20364783
1 Sky Protocol(SKY) til TTD
$0.4732907
1 Sky Protocol(SKY) til UGX
Sh245.24428
1 Sky Protocol(SKY) til XAF
Fr39.00978
1 Sky Protocol(SKY) til XCD
$0.188757
1 Sky Protocol(SKY) til XOF
Fr39.00978
1 Sky Protocol(SKY) til XPF
Fr7.06091
1 Sky Protocol(SKY) til BWP
P0.9312012
1 Sky Protocol(SKY) til BZD
$0.1405191
1 Sky Protocol(SKY) til CVE
$6.5624517
1 Sky Protocol(SKY) til DJF
Fr12.37407
1 Sky Protocol(SKY) til DOP
$4.3358182
1 Sky Protocol(SKY) til DZD
د.ج9.0589378
1 Sky Protocol(SKY) til FJD
$0.1572975
1 Sky Protocol(SKY) til GNF
Fr607.86745
1 Sky Protocol(SKY) til GTQ
Q0.5355106
1 Sky Protocol(SKY) til GYD
$14.6433486
1 Sky Protocol(SKY) til ISK
kr8.45911

Folk spør også: Andre spørsmål om Sky Protocol

Hvor mye er Sky Protocol (SKY) verdt i dag?
Live SKY prisen i USD er 0.06991 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SKY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SKY til USD er $ 0.06991. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sky Protocol?
Markedsverdien for SKY er $ 1.64B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SKY?
Den sirkulerende forsyningen av SKY er 23.42B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSKY ?
SKY oppnådde en ATH-pris på 0.1014326882096492 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SKY?
SKY så en ATL-pris på 0.03429823458617939 USD.
Hva er handelsvolumet til SKY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SKY er $ 222.02K USD.
Vil SKY gå høyere i år?
SKY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SKY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:37:23 (UTC+8)

